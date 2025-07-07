Nazlı Hamarat hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında konuştu

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu, Nihal Candan’ın ölümüyle bir anda en çok konuşulan isim hâline gelen Nazlı Hamarat oldu.

AÇLIKTAN ÖL SÖZÜNÜ MAKARASINA SÖYLEMİŞTİM!

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Nazlı Hamarat, Nihal Candan’ın ölümünden sonra gündem olan yarışmadaki “Açlıktan öl” sözüne açıklık getirdi. “O yarışmanın ilk günüydü. Nihal’le birbirimizi ilk kez o gün tanıdık. Kamera arkasında benim hazırlanmam uzun sürdüğü için Nihal bana ‘Nazlı bu ne, 2 saat oldu, seni mi bekleyeceğiz? Senin asistanın olsam açlıktan ölmüştüm seni beklerken,’ dedi.Ben de bunun üzerine yarışma sırasında ‘Aramızdaki en şişman sensin, inşallah açlıktan ölürsün!!’ sözünü makarasına söyledim.Nihal yarışmada hep bana özenirdi. ‘Bir gün ben de senin gibi olacağım, benim de takipçilerim olacak, yardımcılarım olacak,’ derdi.”

NİHAL’İ TOPLUM ÖLDÜRDÜ!

Anoreksiya hastalığıyla mücadele ederken 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ölümünün ardından en çok konuşulan isimlerden biri olan, İşte Benim Stilim yarışmasındaki arkadaşı Nazlı Hamarat, Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlarken “Nihal’i toplum öldürdü,” dedi.“Nihal’i toplum bu hâle getirdi. Çok cıvıl cıvıl bir genç kızdı ama cezaevi sürecinden sonra toplum çok üstüne geldi. Tiyatro yapmak istedi, dışlandı; her yerden dışlandı. Hasta olunca toplum bağrına bastı ama artık çok geçti. Maalesef kurtulamadı.”



CEZAEVİNDEN ÖNCE YOGİK BESLENMEYE GEÇMİŞTİ

Nazlı Hamarat, Pınar Kerimoğlu’na yaptığı açıklamalarda Nihal Candan’ın bilinmeyen yönlerini de anlattı:“Yarışmadan sonra zayıflama ve detoks kamplarına katılmaya başladı. Yemek yemeyi bırakmıştı, NİHAL SADECE SUYLA BESLENMEYE BAŞLAMIŞTI” Zaten sosyal medya paylaşımlarında da bunu gösteriyordu. Yogik beslenme biçimini benimsemişti.Bu sistemde et, balık gibi protein içeren hiçbir besin yok. Sadece su ve detoks suları ile besleniliyor. Aslında Nihal, cezaevinden önce bu beslenme şekliyle hastalığa davetiye çıkarmıştı.”



NİHAL, CEZAEVİNDEN ÇIKMAK İÇİN BİLEREK HASTA OLMUŞ OLABİLİR

Nazlı Hamarat, çok konuşulacak bir iddiada da bulundu:”Nihal çok akıllı bir kızdı. Biyoloji ve kimya bilgisi çok fazlaydı.Sürekli ‘ne yersen neye yarar, kaç kalori’ gibi şeylerden bahsederdi. Cezaevinden çıkmak için kendisini bilerek hasta etmiş olabilir. Bu hastalığı kendisine kurtuluş yolu olarak seçmiş olabilir.”



YARIŞMADA DİLİN KEMİĞİ OLMUYORDU

Nazlı Hamarat, samimi açıklamalarında Nihal Candan’ın ölümünün ardından aldığı sert tepkilerden de bahsetti:“Pandemi döneminde çekilen All Star yarışmasında Nihal zaten 40 kiloya düşmüştü. Sporunu düzenli yapıyordu ama yarışma ortamında insanın dilinin kemiği olmuyor. Nihal’in ölümünden sonra bana çok kötü mesajlar geldi. ‘İnşallah çocuğun da bir gün açlıktan ölür,’ yazanlar oldu. Ben suçluysam bile çocuğum günahsız bir melek. Nihal’in ölümünün benim sözüm yüzünden olduğuna inanıp çocuğuma böyle mesajlar atanlar gerçekten açlıktan ölsün.”

NİHAL YARIŞMADA HEP BANA ÖZENİRDİ

Nazlı Hamarat, Nihal Candan’la yarışma sonrası da görüştüklerini belirterek: “En son Nur Yerlitaş vefat ettiğinde ‘Cenazeye gitsek mi?’ diye konuştuk ama pandemi nedeniyle gidemedik. Nihal’in hep zengin bir kocayla evlenip lüks içinde yaşama, en iyi markaları kullanma, bir günde bir ev parası harcama hayali vardı ve bunları da yapıyordu.”



CEZAEVİNDE GÖRÜŞMEK İSTEDİM

Nihal Candan’ın cezaevi sürecinde yanında olamadığı için pişman olduğunu dile getiren Hamarat:“Nişanlım Silivri’de yatıyordu, onu ziyaret etmeye gidiyordum. Nihal de orada olduğu için dilekçe verip onu da görmek istedim.Ama nişanlım, ‘Girdiği suç normal değil, seni de incelemeye alırlar,’ dedi. Bu yüzden çekindim. Maalesef ben de diğerleri gibi Nihal’i sabıkasından dolayı yalnız bıraktım.”



KOCASI NİHAL'İN KENDİ PARASIYLA ALDIĞI SAATİ BİLE SATTI

Nazlı Hamarat, Nihal Candan’ın eşiyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu: “Nihal cezaevine girdiği süreçte eşi, adeta her şeyini aldı. Nihal’in kendi parasıyla evlenmeden önce aldığı Rolex saatini bile alıp sattı.Zaten Nihal, 3 günlük tutukluluğun ardından cezaevine girdiği ilk gün, evinde parti düzenleyen bir kocadan hayır gelmeyeceği belliydi. Ve nitekim öyle de oldu.”