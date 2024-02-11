Nazan Öncel'den emekli maaşı açıklaması!

Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Nazan Öncel, Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm lansmanı kapsamında Alan Kadıköy de coşkulu bir konser verdi. Nazan Öncel'in Kadıköy de 'Kara Plak' lansman konserini izledim. Usta sanatçı yeni şarkılarının yanı sıra dillere pelesenk olmuş klasikleşmiş şarkılarını da söyledi.. 'Esme', 'Kara Plak', gibi yeni eserlerin ardından "Misafir ol gel bana, börekler açarım sana, param pulum yok ama kalbim buruktur sana..." , "Vay vay vay kimler gelmiş..." , "Aşk mezara kadar!", "Sokak Kızı" gibi sevilen şarkılarını canlı okudu.

Nazan Öncel konserinde espriler yaparken dansıyla da beğeni topladı. Nazan Öncel şarkıları esprili ve cesur ayrıca bol bol düşünmeye de sevkediyor insanı. Zaman zaman sosyal konulara da değindi, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ı unutmadı, sahnede andı, şarkısını onların fotoğraflarının önünde seslendirdi. Emekli maaşına da değinen Nazan Öncel, "En düşük 10 bin'i, 12 bin TL yapacaklarmış elleri titreye titreye, bir 20 bin lira yapamadılar" dedi.

Konseri izleyenler arasında sanatçı Nükhet Duru, gazeteciler Nurcan Sabur, Veysel Boğatepe, İpek Özbey, İrfan Değirmenci ve bendeniz de hazır bulunduk. İyi ki varsın efsane Nazan Öncel. Nükhet Duru, konseri ıslık çalarak izledi. Sanatçı, Öncel'i kuliste de ziyaret etti.



Biletlerin tamamen tükendiği konserde Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm şarkıları ile izleyicilerine göz alıcı bir deneyim yaşatan Nazan Öncel, sevenlerinin güçlü alkışları eşliğinde konserini sürdürdü. Erkeklerde Yanar, Gidelim Buralardan, Hay Hay, İmdat ve Esme ile esti geçti. Gurur Çıkmazı şarkısının klibini ilk kez canlı performans eşliğinde sevenlerinin beğenisine sundu. Şarkının hikayesini şu sözlerle anlattı; ‘’Bir gün Sezen Aksu’ya gidiyordum ‘’Bi’ konum atar mısın Sezoşum” dedim gelen konumda Gurur Çıkmazı yazıyordu. Kemerburgaz’dan Göksu’ya gidinceye kadar Gurur Çıkmazı’nı yazıp Sezen’e dinlettim, başkası olsa hasetinden erirdi, o “bayıldım Nazom” dedi. Nükhet Duru’ya seslenerek “Canım Nükhetim hiç kimse senin gibi ben gene sana vurgunum okuyamaz” dedi. Türkiye müzik piyasasına kazandırdığı sayısız hit eserle geçmişten günümüze hikaye anlatıcılığını sürdüren Nazan Öncel, beş yıl aradan sonra yayımladığı 13. stüdyo albümü Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) ile hayranlarından tam not aldı. Gurur Çıkmazı şarkısı Ali Necati Kumcuoğlu’nun yönetmenliğinde bu gece gösterime girdi. (Olcay Ünal Sert - Magazinsortie)