Nata ile Türk gastronomisinde Portekiz esintisi

Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Bursa Kebap Evi (BKE), Portekiz’in ikonik tatlısı Nata’yı Türk tüketiciyle buluşturarak gastronomi sektöründe fark yaratıyor.



BKE’nin 150 şubesinde servis edilen ve ülkenin lider zincir marketlerinin raflarında yerini alan Nata, Türk damak tadına uygunluğuyla kısa sürede yoğun ilgi gördü. İlk kez 33. WorldFood Fuarı’nda tanıtılan Nata, tatlı severlerden tam not alarak; hafif karamelize aroması, özel kreması ve ipeksi dokusuyla fuar tadımlarında beğeni rekoru kırdı. BKE Ceo’su Hüseyin Genç, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Marka olarak, dünya mutfaklarının seçkin lezzetlerini Türk tüketicisiyle buluşturma vizyonumuz doğrultusunda Nata’yı portföyümüze kattık. Misafirlerimizden gelen yoğun talep ve artan sipariş hacmi, firmamızın yenilikçi yaklaşımının başarısını ortaya koyuyor.”



Yıllık 12 milyon misafiri ağırlayan BKE, Türkiye’nin zengin gastronomi mirasını modern ve yenilikçi lezzetlerle harmanlayarak sektörde öncü konumunu güçlendiriyor. Genç, “Nata, kaliteli hizmet anlayışımızla birleştiğinde eşsiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Yakın gelecekte sosyal ve görsel medyada Nata tariflerinin trend haline gelerek BKE markasını daha geniş kitlelere taşıyacağına inanıyoruz,” dedi. Avrupa Birliği ülkeleri ve dünya genelinde prestijli bir tatlı olarak tanınan Nata, BKE’nin girişimleriyle Türkiye pazarında erişilebilir hale geldi. Marka bu stratejik hamlesiyle hem markasının değerini artırıyor hem de Türk gastronomi sektörüne global bir soluk getiriyor.