NARS Climax ile büyüleyici bakışlar 

Nars Climax Mascara, 1.070 TL

Özel fitilli kılları ve yoğun siyah pigmentli yapısıyla kirpiklere maksimum hacim veren ve kıvrım kazandıran Nars Climax Mascara, ağırlık yapmayan uzun süre kalıcı formülüyle kirpikleri rahatça kıvırmaya yardımcı oluyor. İçeriğindeki pürüzsüz ve kremsi formül Lash Moisture Complex sayesinde topaklanmaya sebep olmadan kirpiklerde çarpıcı bir görünüm yaratan maskara, en kısa kirpiği dahi kökten uca sararak kirpiklere renk ve boyut kazandırıyor.

Climax Extreme Mascara, 1.070 TL

Kirpiklerinin ekstra hacimli, ekstra siyah görünmesini isteyenler için seride bulunan Nars Climax Extreme Mascara, XXXL kıvrımlı fırça ucu sayesinde kirpiklere tek katta anında mükemmel bir dolgunluk veriyor. Yoğun ve dramatik kirpikleri ortaya çıkaran maskara, takma kirpik etkisi yaratırken, içeriğindeki siyah pigmentli koyu sıvı formülü sayesinde topaklanmaya sebep olmadan kirpiklerde çarpıcı bir görünüm oluşturuyor.