Nagihan Karadere 'Survivor’a neden katılmadığını açıkladı!

Yeni yıl heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Türkiye’nin önde gelen mum markalarından Casse de Velas, yılbaşı öncesi düzenlediği özel bir etkinlikle dikkatleri üzerine çekti.

(Nagihan Karadere, Bekir Aksoy, Semra Sarıkaya)

Şehrin en prestijli mekanlarından birinde gerçekleşen bu davet, ünlü isimleri bir araya getirerek unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Gelen isim arasında gecenin sahibi Semra Sarıkaya, Nazlı Kayaaslan, Boğaç Aksoy ve sevgilisi Yaşam Ezgi Yaşar, Vilma Elles, Bekir Aksoy, Nagihan Karadere ve Aslıhan Karalar gibi isimler katıldı.

(Boğaç Aksoy , Ezgi Yaşar, Semra Sarıkaya )

Etkinlikte, Casse de Velas’ın yeni yıl için özel olarak tasarladığı mum koleksiyonu tanıtıldı. Gecenin sahibi Semra Sarıkaya özgün tasarımlar ve büyüleyici kokularla dikkat çeken bu koleksiyon, hem estetik hem de zarafet açısından davetlilerden tam not aldı. Ünlü oyuncular, sanatçılar ve iş dünyasından seçkin isimler, yılbaşına özel olarak hazırlanan konseptin keyfini çıkardı.

(Aslıhan Karalar, Semra Sarıkaya)

Bekir Aksoy, ‘İnci Taneleri’nin senaryosunun ‘Gönül Yarası’ filminden alıntı olduğu iddialarına cevap verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aksoy “Dünyada o kadar kullanılmamış az konu kaldı ki, Yılmaz Erdoğan da yaptığı işlerin özgünlüğü ile bilinen biri. Alıntı olması mümkün değil ama bir şeylerin birbirine benzemesi ve zaman içinde de evrilmesi gayet normal diye düşünüyorum. Bizim işimizle ilgili böyle bir şeyi zannetmiyorum. Öykünme olarak bir şeyler gönderme yapabilirsin. Dünyada sinemacılar kendi aralarında bunu yapabilir. Mesela Tarantino birinin filmine öykünerek gönderme yapabilir. Benzerlikler olabilir. Her işte olduğu gibi. Sete gidip işimizi yapıp çıkıyoruz. Tabii bunun açıklamasını Yılmaz Erdoğan yapacaktır.” diye konuştu.



'SURVIVOR'A GİTSEM İLK GÜN DİSKALİFİYE OLURUM'

Aksoy, “Survivor’dan teklif gelse, gider miydiniz” sorusuna şöyle cevap verdi: “İnanılmaz keyifle izliyorum. Ama ben gidemem. Çapraz bağım kopuk, bileklerimde sıkıntı var. Çok zorlu bir süreç. Yapamazdım. İlk günden diskalifiye olurdum.”

(Semra Sarıkaya, Wilma Elles)

NAGİHAN KARADERE: NADASA ÇEKİLDİM

Bu sezon Survivor kadrosunda yer almayan Nagihan Karadere “Bu sene Survivor yok. Nadasa çekildim. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Uzun süre dinlenmem gerekiyordu. Sakatlığım yüzünden davet edemediler. O yüzden bu yıl seyirciyim. Hem üzülüyorum hem seviniyorum. Sağlığım dolayısıyla kendimi dinlendirdiğim için mutluyum ama hayatımın çoğu orada geçtiği için özlüyorum. Ama telefondan kopmak da bana zor geliyor.” dedi.



SURVIVOR'IN YENİ KADROSUNU ÇAYA BENZETTİ

Nagihan Karadere, Survivor’ın yeni kadrosu için şunları söyledi: Sosyal medyada yeni kadronun eski kadroya göre zayıf olduğu konuşuluyor. Hiç belli olmaz. Ummadık isimler ummadık başarılar gösterebilir. O yüzden acele etmesinler. Demlenmesi lazım. Çay da demlenerek lezzetleniyor. Survivor da daha iyi olacak. “Survivor’da favoriniz kim?” sorusuna Karadere “Oyum yok. Oyum kendime” diye cevap verdi.

(Semra Sarıkaya, Wilma Elles)



AŞK HAYATIM ÇOK KÖTÜ ERKEKLER BENDEN KORKUYOR

Aşk hayatı ile ilgili konuşan Nagihan Karadere “Aşk hayatım çok kötü. Hayatımda kimse yok. Survivor’dan dolayı korkuyorlar ama normal hayatta çok tatlı, çok naif, çok utangaç biriyim. Olunca tam oluyor. Olmayınca da yerlerde sürünüyorum. Aman olmasın bana göre değil. Ben çok iyi niyetliyim. İyi niyetim suistimal ediliyor. Tek başıma mutluyum” dedi.

SEVGİLİ KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

Karadere, sevgili kriterlerini de açıkladı. Karadere “Önce insan olsun” dedikten sonra kriterlerini şöyle sıraladı: Vicdanlı, merhametli olsun. Yalancı, çapkın olmasın. Aldatmasın.

KENDİMİ KORUMAK İÇİN VİDEOYA ÇEKTİM

Galatasaray, Trabzonspor maçının ardından bir taraftarın bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenilmişti. Nagihan Karadere evine giderken karşılaştığı olayı anlattı: “Diz güçlendirme antrenmanına gidiyorum. Spordan çıktım. Gece saat 00.30-01.00 gibi. O saatte trafikte duruyorum. Bir baktım sol tarafta bir vatandaş yerde yatıyor. Elim ayağım titredi ve çok korktum. Belki alkollüdür yaralanmıştır diye. Hemen 112’yi aradım ve çevredekilerden yardım istedim. Hiçkimse de yardım etmek istemedi. Sonra dedim ki ya Nagihan sen Survivor’sın neler gördük neler deyip yardım ettim. İlk baktığımızda her yeri kanlar içerisindeydi. Trabzonspor taraftarı çıkmış. Ben sonradan fark ettim. Ya dövmüşler ya da düşmüştü. Şimdi olsa yine yaparım. Ama hayır duası aldım, çok güzel dönüşler oldu. Belki de ölüydü, ben kendimi korumak için de onu videoya aldım. Bir şey olursa sorumlusu ben değilim diye. Şu an sağlığı yerinde.” Dedi.



(Cem Hakko'nun sevgilisi Nazlı Kayaaslan ilk kez görüntülendi)