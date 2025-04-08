Nadide Sultan'ın ayakkabısı mazgala takıldı

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezi ziyareti sırasında sevilen şarkıcı Nadide Sultan talihsiz bir an yaşadı.



Yürüyen merdivenlerden inip alışveriş yapacağı mağazaya doğru ilerleyen şarkıcı, ayakkabı topuğunun yerdeki mazgalın arasına sıkışmasıyla ne yapacağını şaşırdı.



HAYATIMDA BÖYLESİ İLK

Bir anda ne olduğunu anlayamayan Nadide Sultan'ın imdadına yakındaki mağaza çalışanı yetişti.Yardımsever esnaf, şarkıcının ayakkabısını zarar vermeden mazgaldan çıkararak kendisine teslim etti.



Ayakkabısının mazgala sıkıştığını gören ve yere düşme tehlikesi de atlatan Nadide Sultan, "Başıma ilk kez böylesi bir olay geldi.

Ayakkabım mazgala takıldı az daha yere düşecektim.Çok enteresan biraz da komik bir kaza oldu.Üzerimde nazar mı var acaba? Biliyorsunuz evde temizlikçi arkadaşa yardım edeyim derken buzdolabının kapağı dudağımı patlatmış ve dikiş atılmıştı. Galiba kurşun döktürmem gerekecek kem gözlere" dedi.