Nadide Sultan'dan evlilik yıldönümünde eşine teşekkür mektubu

Tam 10 yıl önce eşi ile aynı yerde evlendiklerini dile getiren Nadide Sultan, "Eşim bana çok özel bir sürpriz hazırladı. Haberim olmadan planlamış.10 yıl sonra aynı yerde hem tatil yaptık; hem de evlilik yıldönümümüzü kutladık" dedi. Duygu dolu anlar yaşayan çift, objektiflere poz vererek o anı da ölümsüzleştirdi. Bu özel günde duygularını kağıda döken ve yazdığı mektupla eşine teşekkürlerini sunan Nadide Sultan "Teknoloji ilerlese de birden aklıma mektup yazmak geldi. Hayatımda olduğu için, varlığı için, sayesinde anne olduğum için çok teşekkür ettim. Duygularımı yazıya dökerek bu mektubu kendisine verdim" dedi.