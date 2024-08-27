Nadide Sultan'dan evlilik yıldönümünde eşine teşekkür mektubu

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, yönetmen eşi Hakan Yonat ile Bodrum Türkbükü'nde 10'uncu evlilik yıldönümünü kutladı.

Tam 10 yıl önce eşi ile aynı yerde evlendiklerini dile getiren Nadide Sultan, "Eşim bana çok özel bir sürpriz hazırladı. Haberim olmadan planlamış.10 yıl sonra aynı yerde hem tatil yaptık; hem de evlilik yıldönümümüzü kutladık" dedi.   Duygu dolu anlar yaşayan çift, objektiflere poz vererek o anı da ölümsüzleştirdi. Bu özel günde duygularını kağıda döken ve yazdığı mektupla eşine teşekkürlerini sunan Nadide Sultan "Teknoloji ilerlese de birden aklıma mektup yazmak geldi. Hayatımda olduğu için, varlığı için,  sayesinde anne olduğum için çok teşekkür ettim. Duygularımı yazıya dökerek bu mektubu kendisine verdim" dedi. 

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