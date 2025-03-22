Bu hafta 50fifty’de; pop müziğin usta ismi Çelik’in Kıbrıs konserinde yaşananlardan, ünlü şarkıcı Alişan’ın iftar yemeğinde yaptığı çarpıcı açıklamalara kadar pek çok konu ele alınacak. Simge Sağın, yeni projeleriyle izleyicilere sürpriz yaparken, genç şarkıcı Seda Mete’nin Kıbrıs konserinden yansıyanlar da programda yer alacak.

Ayrıca ünlü isim Tuğba Özay, hayranlarıyla gerçekleştirdiği geleneksel iftar yemeğinde yaşananları anlatacak. 50fifty’nin stüdyo konukları arasında ise başarılı müzisyen İnanç Karaduman, yeni projelerini paylaşırken, iş insanı Aytuğ Keskin keyifli sohbetiyle izleyicilere farklı bir perspektif sunacak.

Müzik ve magazin dünyasının en sıcak gelişmeleri, özel röportajlar ve daha fazlası için 50fifty, 22 Mart Cumartesi 16:00 / Pazar 13:00. Kaçırmayın!

Müzik ve Magazin Rüzgarı: 50fifty Bu Hafta Dopdolu!