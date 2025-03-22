Müzik ve magazin rüzgarı: 50fifty bu hafta dopdolu

Dream Türk Tv ‘de Müziğin ve magazinin nabzını tutan, bol ödüllü program 50fifty, yine dopdolu bir içerikle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği programda, müzik dünyasının en sıcak gelişmeleri, sahne performansları ve magazin dünyasından özel anlar ekranlara taşınacak.

 

Bu hafta 50fifty’de; pop müziğin usta ismi Çelik’in Kıbrıs konserinde yaşananlardan, ünlü şarkıcı Alişan’ın iftar yemeğinde yaptığı çarpıcı açıklamalara kadar pek çok konu ele alınacak. Simge Sağın, yeni projeleriyle izleyicilere sürpriz yaparken, genç şarkıcı Seda Mete’nin Kıbrıs konserinden yansıyanlar da programda yer alacak.

Ayrıca ünlü isim Tuğba Özay, hayranlarıyla gerçekleştirdiği geleneksel iftar yemeğinde yaşananları anlatacak. 50fifty’nin stüdyo konukları arasında ise başarılı müzisyen İnanç Karaduman, yeni projelerini paylaşırken, iş insanı Aytuğ Keskin keyifli sohbetiyle izleyicilere farklı bir perspektif sunacak.

Müzik ve magazin dünyasının en sıcak gelişmeleri, özel röportajlar ve daha fazlası için 50fifty, 22 Mart  Cumartesi 16:00 / Pazar 13:00. Kaçırmayın! 

Müzik ve Magazin Rüzgarı: 50fifty Bu Hafta Dopdolu!

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