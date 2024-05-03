Müzik, lezzet ve eğlence Long Bar Live mayıs ayında da doludizgin 

Raffles İstanbul’un çok sevilen mekânlarından Long Bar, Mayıs ayında da birbirinden ünlü sanatçıları ağırlıyor. Bu Mayıs’ta Long Bar Live sahnesinde Barbaros, Demet Sağıroğlu, Emir Ersoy ve Orkestrası, Sibel Tüzün, Tarık Sezer ve Orkestrası ve Zeynep Özyılmazel sahne alacak. Müzikseverler, Long Bar’ın özel atmosferinde unutulmaz anlar yaşayacak.

Müziğin coşkusuyla eğlencenin nabzının yükseleceği Long Bar’da konukları, Raffles İstanbul’un mükemmel mutfağından enfes lezzetler ve Long Bar’ın imza kokteylleri bekliyor. Müzik, lezzet ve eğlencenin muhteşem buluşması, saat 21.30’dan sonra Long Bar Live’da!

Raffles İstanbul, Long Bar Live Mayıs Programı

Her Akşam 21.30

3 Mayıs 2024 – Barbaros

4 Mayıs 2024 – Tarık Sezer ve Orkestrası

10 Mayıs 2024 – Emir Ersoy ve Orkestrası

11 Mayıs 2024 – Demet Sağıroğlu

17 Mayıs 2024– Emir Ersoy ve Orkestrası

18 Mayıs 2024 – Sibel Tüzün

23 Mayıs 2024 – Zeynep Özyılmazel “Bildiğinizden Farklı”

24 Mayıs 2024 – Barbaros

25 Mayıs 2024 – Demet Sağıroğlu