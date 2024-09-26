Müzik dünyasına taze kan!

Yepyeni yaratımlarla müzik dünyasına ivme kazandıran genç müzisyenler arasına bir yenisi daha ekleniyor. Atakan Usal, çıkış şarkısı “Yoktu Hayrın” ile müzik kariyerinin ilk basamaklarını emin adımlarla atıyor. Müzik yolculuğuna kendisine ait söz ve besteleri, genç meslektaşlarıyla paylaşarak başlayan Atakan Usal bu kez en gözde eseriyle hızlı bir çıkış yakalamayı hedefliyor.



Sözü ve müziği Atakan Usal’a ait olan “Yoktu Hayrın” isimli single çalışmasının düzenlemesini Berk Telkıvıran üstlendi. Sözleriyle duygulandıracak, görselleriyle içinizi açacak klibinin yönetmeni ise Eren Çolak. “Yoktu Hayrın” 27 Eylül’de tüm dijital platformlarda ve King Müzik YouTube kanalında!