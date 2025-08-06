Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!

Elektronik müzik sahnesinin yaratıcı isimlerinden DJ, prodüktör ve organizatör Kaan Deniz Ertürk, kış aylarında gerçekleştirdiği Snowfiesta’nın ardından şimdi de yazın ritmini denize taşıyor.



“Summer Fiesta On The Yacht” adıyla 31 Ağustos 2025’te düzenlenecek olan bu özel etkinlik, İstanbul’da daha önce benzeri görülmemiş bir açık deniz festivali deneyimi sunmaya hazırlanıyor.



Katılımcılar, Bebek Marina’dan kalkacak lüks yatlarla yola çıkacak ve yalnızca bu etkinliğe özel olarak belirlenen, Adalar açıklarındaki sakin bir koya ulaşacak. Gün boyu sürecek festivalde canlı DJ performansları, SUP yoga, yüzme ve su aktiviteleriyle birlikte dans, doğa ve özgürlük iç içe geçecek.



Organik yiyecek ve içecek servislerinin sunulacağı etkinlik, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı altyapısıyla da dikkat çekiyor.



ELEKTRONİK MÜZİĞİN İLHAM VEREN İSİMLERİ TEK BİR SAHNEDE

Festivalin line-up’ı da bir o kadar iddialı. Türkiye ve Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen elektronik müzik sanatçıları, Boğaz’dan gün batımına ve geceye uzanan bir atmosferde sahne alacak. Festivalde yer alacak isimler şöyle:

Alba, Bussi, Kaan Deniz Ertürk, Ledi Cannit, Melisa Dust, Opposition, Taner Erden, Temur Temur, Vvesnaleto, Yiğit Uçar.



BU SADECE BİR TEKNE PARTİSİ DEĞİL

Etkinliğin küratörü Kaan Deniz Ertürk, Summer Fiesta’yı şu sözlerle tanımlıyor: “Snowfiesta’da karla ve kış sporlarıyla müziği birleştirmiştik, şimdi ise aynı özgürlük hissini yazın kalbine taşıyoruz. Summer Fiesta, yalnızca bir etkinlik değil; suyla, doğayla ve kendinle yeniden bağ kurma fırsatı. Bu yolculuk, 2026’da Göcek’te gerçekleştirmeyi planladığımız katamaran müzik festivalinin ilk adımı.”