Müzeyyen Senar New York Meydanı'nda

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde audio platformu Spotify’ın tüm dünyada devam eden, kadın sanatçıların çalışmalarını güçlendirerek müzikte cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için tasarladığı girişimi EQUAL’ın Türkiye’deki Ekim ayı elçisi Müzeyyen Senar oldu.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NİN DİVASI MÜZEYYEN SENAR’A SAYGI DURUŞU

Bugüne kadar EQUAL Türkiye elçisi olan 28 Türk kadın sanatçı, EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında ve EQUAL Global çalma listesinde yer almanın yanı sıra, New York Times Square billboard’unda da boy gösterdi.

Türk Sanat Müziği’nin en önemli isimlerinden, “Cumhuriyet’in Divası” Müzeyyen Senar da, tam da Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını kutladığımız bu önemli ayda EQUAL’ın Türkiye’deki 29’uncu sanatçısı ve Ekim ayı elçisi oldu. Ekim ayında Spotify, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarına katılıyor ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda da birçok kez şarkı söylemiş olan Türk Sanat Müziği’nin en önemli isimlerinden birine saygı duruşunda bulunuyor.