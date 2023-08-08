Müzede Sahne 17-20 ağustos tarihleri arasında sakıp sabancı müzesi’nde

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirdiği MÜZEDE SAHNE etkinliği, 17-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yedinci kez gerçekleştirilecek.

Sanat yönetmenliğini akışkan bir kimlikle performans alanında üretim ve araştırmalarını sürdüren Ayşe Draz’ın üstlendiği MÜZEDE SAHNE, sezonun başarılı oyunları ve oyuncularını buluşturan, çoğulluğu kutlayan, zengin ve çok sesli bir programla izleyicisinin karşısına çıkacak. Paylaşarak hafifletmeye, çoğaltmaya ve ortaklaştığımız insanlık hallerini anlamaya odaklanan MÜZEDE SAHNE’nin programı, bir arada durmanın, birbirine kulak vermenin, birbirini fark etmenin sonsuz biçimine bakacak.

Usta oyuncu Genco Erkal’ın başrolde olduğu, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan İmparator, genç ve başarılı oyuncu Bora Akkaş’ın başrolünü̈ üstlendiği Talimhane Tiyatrosu Yapımı Harika Şeyler Listesi, 2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçilen Pınar Güntürkün’ün başrolünde olduğu Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun Herkes Kocama Benziyor ve Hakan Emre Ünal’ın başrolüyle Tiyatro Hemhal’in çok ses getiren oyunu N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali oyunları İstanbul’un en güzel manzaralı sahnelerinden Fıstıklı Teras’ta sahnelenecek.

MÜZEDE SAHNE’nin programına izleyicileri katılımcı kılan, zengin ve paylaşımcı bir düşünceyle tasarlanmış ses atölyesi, çocuk oyunları, masal dinletisi ve dans performansları eşlik edecek. Çocukların sanat ve kültür haklarından yola çıkan bir sosyal girişim olan Atta’nın sahneleyeceği Bully Bully ve Çık Dışarı oyunları, MÜZEDE SAHNE programında yer alan bebek ve çocuk oyunları olacak. Tiyatro BeReZe’nin tek bir durumun içinde saklı sonsuz olasılığa ve mizaha işaret eden çağdaş oyunlardan uyarladıkları Olsa Olmalı Olabilir başlıklı oyunu, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın “İstanbul’un Ulysses’i” projesi kapsamında üretilen ve akademisyen Melih Kıraç’ın yönettiği günbatımı melodrama adlı dans performansının mekânsal uyarlaması, hikâye anlatıcısı, eğitmen ve yazar Nazlı Çevik Azazi’nin Agnes Denes’in Yaşayan Piramit’i üzerine kurguladığı, Faysal Macit ve Serdar Avcıoğlu’nun müzikleriyle eşlik edeceği Yaşayan Anlatılar dinletisi de MÜZEDE SAHNE programı içinde yer alacak. Ses tasarımcısı ve araştırmacı Dr. Oğuz Öner’in Atlı Köşk’ün ses manzarasına kulak vermek, katılımcıların bu manzara eşliğinde kendi ritimlerini ve seslerini “dokumak” üzere mekâna özgü̈ bir ses deneyimi olarak kurguladığı Atlı Köşk’ün Ses Deneyimi atölyesinde ise ses meditasyonu, ses yürüyüşü ve ses haritalama egzersizleri uygulanacak.

“Hep Yan Yana” sloganıyla izleyiciyle buluşacak MÜZEDE SAHNE için biletler, Mobilet üzerinden temin edilebilecek.