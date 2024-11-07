Mutlu Genç’ten yeni hit: Oyun Bozan

Öze Bade Derinöz ve Meliha Kalaycık’ın derinlikli sözleriyle şekillenen şarkının bestesi, yine Öze Bade Derinöz ve Ozan Sağlık imzasını taşıyor. Dinleyicilere güçlü bir duygusal atmosfer sunan şarkının düzenlemesi ise Emre Doğan ve Salih Sakarya tarafından yapıldı.





Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen klipte, Mutlu Genç’e kızı Maya Genç eşlik ediyor. Duygusal bir temayla hazırlanan klip, şarkının içsel çatışmalarını ve duygusal yoğunluğunu en iyi şekilde yansıtarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Klip boyunca sanatçının kostümleri Zeynep Bozkaya ve Whitney Jeans’den Mehmet Önecek tarafından özel olarak hazırlandı, şarkının duygusuna uygun şık bir görsellik kazandırıldı. Şarkının kapak fotoğrafları ise Halil Güzel’in objektifinden çıktı ve Mutlu Genç’in estetik imajını mükemmel şekilde yansıttı.



Şarkının sözleri, hayal kırıklıkları ve içsel çatışmaları güçlü bir dille ifade ediyor. “Haram olsun sana / Döktüğüm göz yaşları / Yalan olsun bırak / Bıraktığın anıların” gibi sözlerle, "Oyun Bozan", aşkta ve dostlukta yaşanan kırgınlıkları, müziğin diliyle dile getiriyor.