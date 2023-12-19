Mustafa Uğur'dan duygulandıran Azer Bülbül anısı! Hayatımı değiştirdi!

Mustafa Uğur, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen şarkıcı, "Dünyada iki senedir bir her şey değişiyor. Pandemi ve savaşlar... 'Ölmem mi' ile bunu kullanıp, milletin yarasını tuz basabilirdim. Yeni bir onun gibi şarkıyla ses getireceğiz" dedi. 30 senedir sektörde olan Uğur, "Her şey değişmiş. Kendimiz değiştik. Sesler, müzik yapısı ve toplumun yapısı değişmiş. Kötü sesleri dinleyip, alışıyorlar. Bu sefer iyi sesi beğenmiyor çünkü kötüye alışmış" diye konuştu. Almanya'da oteli ve kafesi olduğunu söyleyen Uğur, "Orada programlar yapıyorum. Bizi sevenlere biraz nankörlük yaptık. Yeni şarkılarla geliyorum. Altı parçam geliyor" şeklinde konuştu.



SANAT BAŞKA BİR ŞEY

19 yaşında futbolu bırakıp sahnelere geçen şarkıcı, "Hayatımın en güzel çağıydı. Ümit Milli takımda oynuyordum. Kesinlikle doğru kararı vermişim. Sanat başka bir şey" ifadelerini kullandı. Azer Bülbül ile anısını anlatan Uğur, "Bugün Mustafa Uğur olarak 'Ölmem mi' ile ekmek halkımız sayesinde yiyorum. Bugün Mustafa Uğur olmama önce Allah sonra Azer Bülbül vesile oldu. Yanına gidip, "Bana yardımcı olur musun?" dedim ve sanata atıldım. O zaman futbolcuydum. Kahramanmaraşspor'daydım. Bir aylık otele ödeme yaptım ve param bittim. Bir gün Unkapanı'nın girişinde, Kahramanmaraşspor'a dönmeye karar verdim. Tostumu yerken Azer Bülbül'ü gördüm. "Abi hemşehriyiz bana yardımcı ol. İstanbul'a geldim, rezil oldum" dedim. Ertesi gün 2'de beni çağırdı ve hayatım değişti. Sonra İbrahim Tatlıses'in yol arkadaşı Hasan Çelik beni dinledi. Bana, "İbrahim'den sonra bana yeni bir ses gönderdin" demişti" açıklamasını yaptı.