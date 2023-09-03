Mustafa Türk: Türkiye sağlık turizminde dünyada ilk beşte

Türkiye dünya estetik turizmi pastasında Amerika, Brezilya, Japonya ve İtalya'dan sonra beşinci sırada. Türkiye’de sağlık sektöründe, son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdi.



Vivien Estetik Kliniği kurucusu Mustafa Türk, Türkiye'nin estetik sektöründe tercih edilen bir ülke konumunda olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, estetik ve plastik cerrahideki gelişmeleri dünya liderleriyle aynı anda takip ediyor hatta yeni teknik uygulamalarda birçok ülkeye öncülük etmekte. Ayrıca, Türkiye estetik ve plastik cerrahide bir çok ülkeden daha ekonomik. Ülkemize tüm körfez ülkelerinden, Kuzey Afrika’dan bütün Orta Asya’dan tüm tıbbi tedaviler ve estetik cerrahi için Türkiye’yi ziyarete geliyorlar. Türkiye'de maliyetlerin ucuzluğu nedeniyle, operasyonların Avrupa'ya kıyasla daha ucuz olduğu ve buna rağmen deneyimli plastik cerrahlardan hizmet alındığı için ülkemiz tercih konusunda ilk sırada."