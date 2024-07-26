Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen 'Uzaylı' itirafı! "Sanatı benden uzaklaştırdılar"  

Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz gün Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel'de kısa süre tatil yaptı.

Uzaylı lakabının nereden geldiğini anlatan sanatçı, "Erol Büyükburç, 'Öyle bir çalışma yaptım ki kaset kuyrukları. Ben tüm Türkiye'yi yıktım. Sen hepimizi geçtin. Sen Uzaylı'sın' dedi.



Farklı şey yapan anlamında Uzaylı'ydı o. İnsanlar beni yanlış anladı. Uzaylı diyerek reklam yaptığı sandı ve yanlış anladılar. Basında geyikle gelince, ben de 'Alın geyik' dedim. Rahatsız değilim Uzaylı lakabından. Sanatı benden uzaklaştırdılar. Mütevaziyim ama çok büyük şarkılara imza attım ve ne olduğumu biliyorum. İzlemede dünya üçüncülüğü, Avrupa ve Türkiye birinciliğim var. Bu hiç anlatılmadı ve yansımadı. Araya geyik soktular, yıllarımız mahvoldu. Kaldık geyikle beraber. Messi ve Arda Güler'e de Uzaylı diyorlar" dedi.

Topaloğlu, "Yok etmek için bir planınız var mı?" sorusuna, "Öyle bir çalışma yaptım ki. 10-15 gün sonra muhteşem bir şey geliyor. İnanamayacaksınız! 'Emine' şarkısını geçebilirim. Kendi rekoru egale edebilirim" ifadelerini kullandı.