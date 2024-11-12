Mustafa Taviloğlu ile “Bir Koleksiyoner Söyleşisi”

Maison Yirmisekiz Sanat Kulübü, üyelerini; İş İnsanı, Koleksiyoner Mustafa Taviloğlu ile bir araya getirdi. Maison Yirmisekiz Kurucusu Nurdan Akgün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Mustafa Taviloğlu “Bir Koleksiyoner Hikayesi” sergisinin ışığında koleksiyonerlik yolculuğunu ve hayatta tutunduğu değerleri anlattı.

Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz, dün İstanbul’da Vakko Hotel And Residence’ta bir söyleşi için buluştu. Sanat ve ilişkili disiplinlerle ilgili her ay farklı temalarda üyelerine özel dersler, geziler ve söyleşiler organize eden Maison Yirmisekiz’in bu ayki konuğu “Sanat Koleksiyonerliği” kapsamında Mustafa Taviloğlu oldu.

Sanat, iş ve cemiyet dünyasından sanatseverlerin katıldığı etkinlikte Mustafa Taviloğlu, 7 ayrı mekânda, 903 sanatçıdan 2 bin 412 eserle ziyaretçilerle buluşan “Bir Koleksiyoner Hikayesi” sergisinin hazırlık süreçlerine ve gördüğü ilginin kendisine neler hissettirdiğine de değindi. Koleksiyonerliğe nasıl başladığına, eserleri hangi koşullarda ve nasıl seçtiğine yönelik soruları yanıtlayan Taviloğlu; beğendiği koleksiyonerleri, öğütlerini dinlediği kişileri, hayattan kendi çıkardığı dersleri samimi bir sohbetle anlattı.

Maison Yirmisekiz’in programı Kasım ayında “Fotoğraf Sanatı” etkinlikleri ile devam edecek.

 

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