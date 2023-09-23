Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup AVM'de mağazaları el ele dolaştı

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.



El ele geldikleri AVM’de genellikle kışlık ürünleri ve yeni sezon ürünlerini inceleyen çift, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp, objektiflere poz veren çiftin, Kısa süren alışverişinin ardından kendilerini almaya gelen araçları ile AVM’den ayrıldı.