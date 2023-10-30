Mustafa Sandal'a konserinde oğlu Yaman eşlik etti! Yaman'ın babasına söylediği söz dikkat çekti!

Şarkıcı Mustafa Sandal, Cumhuriyet’in 100. yılında Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal, "Bu akşam çok özel. Hayatımın en önemli konserini veriyorum. Binlerce kez sahne aldım, ama Cumhuriyet’in yüzüncü yılında sahne almak bambaşka bir duygu” açıklamasını yaptı.

100. yıl marşlarında en çok Norm Ender’in Parla isimli marşını beğendiğini söyledi. Sözlerine devam eden Mustafa Sandal, “Tüm marş yapan, duygularını aktarmaya çalışan sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Oğlu Yaman’ında bu konserde kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Mustafa Sandal, "Yaman, baba bende Security (Güvenlik) olarak sana eşlik etmek istiyorum" dedi. Kendisi lisanlı Muay Thai dövüşçüsü” diyerek espirili bir söylemde bulundu. Oğluyla yan yana gelerek, "Ben 174 cm boyundayım, Yaman 177 boyunda beni geçti büyüdü artık” dedi.

Sonrasında ‘Aya Benzer’ şarkısıyla sahneye çıkarak Merzifon’lularla buluşan Mustafa Sandal, İndir, Demo, İsyankar, Pazara Kadar, gibi sevilen şarkılarını, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 bin kişiyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Mustafa Sandal, Merzifonlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı sahneye çıkarak, Mustafa Sandal’a el dokuması gömlek hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.