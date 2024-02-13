Mustafa Mutay, 10 yıl aradan sonra hizmet için geri döndü

Mutay, adaylık açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Hizmet için geri döndük. Bozcaada'nın güzelliklerini yeniden ortaya çıkaracak, insanlarımızın mutluluğu için elinden geleni yapacak bir ekiple buradayız. Devlet desteğiyle adada büyük değişim ve gelişim sağlayacağız. Bozcaada'nın potansiyelini tam anlamıyla değerlendirip, eksik kalan hizmetleri tamamlayacağız."

Hizmet çağını başlatacaklarını belirten "Mustafa Mutay, Bozcaada'yı geçmişe götüremem fakat geçmişi bugüne getirebilirim” sözüyle adanın geleceğini şekillendirecek.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde sıkça adı geçen Mustafa Mutay, bu kez resmi adaylık başvurusunda bulunmamıştı. Ancak AK Parti haricindeki başka bir partiden aday olmayacağını belirten Mutay, AK Parti'nin kendisini aday göstermesi durumunda adanın sorunlarına çözüm bulmaya hazır olduğunu vurguladı. Özellikle Bozcaada Belediyesinin 10 yıllık süreçte iyi yönetilmediğine dikkat çeken Mutay, Devlet gücü ile adanın kayıp statülerini geri kazandırabileceklerini ifade etti.

Bozcaada'da Mustafa Mutay'ın geri dönüşü, yerel siyasette büyük bir heyecan yarattı. AK Parti'nin gücüyle adanın geleceğini şekillendirmeye hazırlanan Mutay, seçimlerin nabzını şimdiden yükseltmeyi başardı.