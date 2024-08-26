Mustafa Arıcı'ya dostlarından Marin Risto’da sürpriz doğum günü

Bodrum'un popüler destinasyonlarından biri olan Yalıkavak Marina, bu yaz yeni açılan mekânlarla oldukça dikkat çekiyor. Özellikle Marina içindeki tarihi yapıda Tarih Sanat Lezzet ve Eğlenceyi restoranda birleştiren, her zevke hitap eden geniş menüsü ve nostaljik ambiyansı ile de öne çıkan Marin Risto, kısa sürede ünlülerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. İş insanı Ali Güzel'e ait olan bu şık restoran, sunduğu lezzetlerle olduğu kadar, özel davetler ve kutlamalarla da adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz akşam Marin Risto, Bodrum'un tanınan simalarından Mustafa Arıcı'nın doğum günü kutlamasına ev sahipliği yaptı.

"Pan Mustafa" olarak bilinen Arıcı'nın bu özel gününde, Ali Güzel ve diğer yakın dostları bir araya gelerek keyifli anlar yaşadılar. Yalıkavak Marina'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen bu doğum günü kutlaması, unutulmaz anılara ev sahipliği yaptı.