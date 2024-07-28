Musa Eroğlu'ndan yeni albüm

Çağımızın Karacaoğlan’ı Musa Eroğlu üç yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı ‘’Maral’’ adlı albümünü yayınladı.



12 eserden oluşan albümünü Özdemir Müzik etiketi ile türkü severlere sunan Türk halkının türkü dedesi Musa Eroğlu, ilk klibini Maralım Uyan adlı türküye memleketi Mersin Mut’ta 2400 rakımlı Toros Dağları'nda çekti.



Çocukluğunda ve gençliğinde türkü söylediği dağlarda klip çektiği için çok mutlu olduğunu söyleyen türkü dede Musa Eroğlu yörenin halkıyla da iç içe türküler söyledi. Sözlerini Avni Kaysal'ın yazdığı Musa Eroğlu'nun bestelediği şarkının müzik yönetmenliğini Ahmet Özgül, klip yönetmenliğini Caner Demiroğlu yaptı.