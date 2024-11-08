Murda ve Lvbel C5'ten yeni bir düet

Murda, Lvbel C5 ile birlikte kaydettiği ‘Daş’ı 8 Kasım’da yayınlamaya hazırlanıyor. Rap müziğin iki dev ismini buluşturan bu düet, ritmlerini Chaka Demus’un -yazdığı -Cinayet- çok eski bir dans örneğindeki enerjik atmosferiyle dikkat çekiyor.

'Daş'ın prodüksiyonunu rap sahnesinin başarılı isimleri AKDO ve Spanker üstlendi. Şarkı, güçlü altyapısıyla olduğu kadar, sözleriyle de dikkat çekiyor. Murda ve Lvbel C5’in uyumlu vokal performansları, parçayı üst seviyelere taşıyor.

Murda’nın yeni albümünün haberci şarkılarından 'Daş' rap dünyasına büyük bir hareket getirecek. Bu iddialı düetin, hızla rap severlerin favorileri arasına girmesi ve listelerde yükselmesi bekleniyor.