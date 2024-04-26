Murda’dan yeni şarkı

Ezhel ile yaptığı 'Bi Sonraki Hayatımda Gel', 'Aya'; Hadise ile söylediği 'Sen Dönene Kadar' gibi hit şarkılarla tanınan, dijital platformlarda yüz milyonlarca kez dinlenen Murda, yeni single’ı ‘Yalan Dünya’ ile yine olay yaratacak.

Söz ve müziği Murda’ya ait şarkının prodüksiyonunu ise rap dünyasının ünlü ismi, Spanker! olarak bilinen Tevin Plaate yaptı. Rap, trap ve R&B türlerini bir araya getiren Murda yeni şarkısı “Yalan Dünya” ile alıştığımız Murda tarzının da dışına çıkıyor.

‘Yalan Dünya’ 26 Nisan’da tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Artık şöhreti hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı aşan Murda ‘Yalan Dünya’yı ilk kez geçen şubatta çıktığı ABD turnesi konserlerinde seslendirmişti. Şarkının klibi de New York sokaklarında ve Webster Hall’deki konser sırasında Hollandalı yönetmen Jonas Beck tarafından çekildi.

Murda önümüzdeki aylarda art arda single’lar yayınlamaya devam edecek ve 30 Ağustos’ta da yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturacak.