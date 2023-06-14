Murat Yıldırım: İlk defa öptü

Oyuncu Murat Yıldırım, Faslı eşi Iman Elbani ile birlikte Akmerkez'de görüntülendi.

Bir mağazada kızları Miray için giyim alışverişi yapan çift daha sonra gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.



Yıldırım, "Kızım için alışverişe geldik. Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu. Geçtiğimiz gün ilk defa beni 'Baba' diyerek öptü. İnanılmaz bir duyguydu" dedi.