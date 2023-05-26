Murat Yıldırım bakın kime benzetildi? 26.05.2023 12:16 Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın kamuflajı bakın kime benzetildi. İşte detaylar... Teşkilat dizisinde oynayan Murat Yıldırım, bir marka için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun kombini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'ndeki İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda giydiği kamuflaja benzetildi. Yıldırım'a hayranlarından binlerce beğeni geldi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Recep Tayyip ErdoğanMurat Yıldırım