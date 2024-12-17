Murat Kurşun'dan 'Uzak Şehir'e ziyaret

Murat Kurşun, memleketi Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisinin oyuncuları ile bir araya geldi.

Murat Kurşun, babasını ziyaret etmek için gittiği Mardin'de son bölümü dün akşam yayınlanan ve reytingleri çok iyi giden Uzak Şehir'in oyuncularıyla da buluştu.

Başrol oyuncuları Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Alper Çankaya ile buluşan Kurşun Mardin'in tanıtımına da katkı sağlayan ekibe başarılarının artarak devamını diledi.

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