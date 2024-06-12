Murat Kurşun’dan üçü bir arada proje

Söz ve müziği Murat Kurşun ile Haluk Ortaç’a ait Türkçe Mardin’e Gidelim, Arapça Moda ve Kürtçe Şikraye adlı üç şarkıyı aynı anda, kendi kanalından çıkaran sanatçının klipleri ise memleketi olan Mardin, Midyat ve eski Mardin’de çekildi.

Yönetmenliğini Serdar Erken’in yaptığı klipler, şehrin tarihi - turistik yerlerinde çok sayıda dansçı ve müzisyenin eşlik etmesiyle birlikte eşsiz görüntülere sahne oldu.