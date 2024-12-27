Murat Han ve Yunus Emre Yıldırımer'in eğlenceli dostluğu

Teşkilat dizisinin başarılı oyuncuları Murat Han ve Yunus Emre Yıldırımer, set aralarında ve set dışında birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyor.

Karşılıklı sahnelerini sabırsızlıkla bekleyen ikili, ekran uyumlarıyla izleyicilerden tam not alıyor. Sadece karşılıklı sahneleriyle değil, set aralarında ve özel hayatlarında da güçlü bir dostluk kuran ikili, aksiyon dolu sahnelerde enerjileriyle dikkat çekiyor.

Sette sık sık Murat Han’ın yaşıyla ilgili espriler yapan Yıldırımer, “Onunla aynı kadroda yer almak benim için büyük bir gurur. Esprilerimi her zaman olgunlukla karşılıyor,” dedi. Murat Han ise Yıldırımer’in performansına övgüde bulunarak, “Yunus Emre çok yetenekli ve disiplinli bir oyuncu. Onunla zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile,” şeklinde konuştu.