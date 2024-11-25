Murat Boz öğretmenlere söyledi!

Bilfen Eğitim Kurumları “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü coşku ile kutladı.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen ve binlerce öğretmenin katıldığı gece “Kıdem Ödülleri Töreni” ile başladı. Sanatçı Murat Boz’un muhteşem sahnesi ile devam eden kutlamada öğretmenler, doyasıya eğlendi.

(Aslı Pehlivanlar)

Eğitimde 36 yılını geride bırakan, eğitim sektörünün en başarılı markalarından biri olan Bilfen Eğitim Kurumları; bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenini ve çalışanını “Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayın”da gerçekleşen “Öğretmenler Günü” etkinliğinde ağırladı.

(Fatih-Esra Öztürk)

Gecede anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde görev yapan öğretmenler ve çalışanlar kıdem ödüllerini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk’ün elinden aldı.

(Osman Ali Gencal-Zeynep Öztürk-Gülşah Gencal-Defne-Derin Gencal)

Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk gecede yaptığı konuşmada; “Büyük ve güzel işler güçlü ekiplerle gerçekleşir. Eğitim sistemine yön veren uygulamalarıyla Bilfen, her zaman değişime açık, yenilikçi bir kurum olmuş ve büyük başarılara imza atmıştır. Bu yıl Bilfen’in kuruluşunun 36. yılı. Kurucumuz Osman Öztürk’ün yıllar önce kurduğu hayalini, sizlerle beraber gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sevginiz, sabrınız ve emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, daha nice yıllar birlikte olmayı diliyorum. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.” dedi.

(Osman-Zeynep Öztürk)



Türk pop müziğinin ünlü ismi Murat BOZ, bu kez öğretmenler için sahnedeydi. BOZ, muhteşem performansı ile geceye damgasını vururken öğretmenler, unutulmaz bir müzik ziyafetiyle doyasıya eğlendi.



Sahnedeki enerjisi ve repertuarında yer alan “Jantı”, “Uçurum”, “Geri Dönüş Olsa”, “İltimas”, “Adını Bilen Yazsın”, “Püf” gibi birbirinden güzel şarkılarını öğretmenler için seslendiren Boz, performansı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu söyleyen Boz, böyle anlamlı bir gece de binlerce öğretmenin karşısında sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.