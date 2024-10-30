Murat Boz İstanbul'dan taşınıyor! Bakın nerede yaşayacak?

Murat Boz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile buluştu.

On binlerin akın ettiği konserde, organizasyonun yapıldığı alanın çevresindeki apartmanların balkonları dahi Boz hayranlarıyla doldu taştı.

Cumhuriyetimizin 101. Yılında on binlerce müziksever Boz şarkılarıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.



Unutulmaz bir konsere imza atan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan sahne repertuvarı ve dans performansıyla geceye damgasını vurdu. Sahnede kariyeri boyunca hit olmuş şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı, Onuncu Yıl Marşı'nı sevenleri ile birlikte, havai fişek gösterisi eşliğinde söyledi. Marşın tamamlanmasının ardından usta sanatçı dakikalarca alkışlandı.

CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Boz, sevenlerinin Cumhuriyet Bayramını şu sözlerle kutladı: “Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 101. Yılı. İzmir’deyiz.



Burada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. İzmir’e yakışan muhteşem bir kalabalık var. Sahne arkasında büyük bir heyecan var; birazdan sahneye çıkıp sizlerle buluşacağız. Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var.”

İZMİR'E TAŞINACAĞINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Bayramı’nda İzmirli sevenlerine bir müjde veren Murat Boz, bu güzel şehre taşınmayı planladığını açıkladı. Binlerce İzmirli müziksever bu habere coşkuyla, alkışlarla ve çığlıklarla karşılık verdi.