Murat Boz: "Annem Sayesinde Müzisyen Oldum"

Murat Boz, geçtiğimiz gün Jolly Joker’in organizasyonunu üstlendiği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Murat Boz’un sahne performansına Ezgi Mola, Sarp Akkaya, İbrahim Büyükak, Berkay, Buse Varol, Gökhan Türkmen, Berk Atan, Banu Ilıcalı, Oğulcan Engin ve İlayda Alişan gibi birçok sanatçı dostu da katıldı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, “Harbiye Açıkhava çok önemli bir konser mekanı. Burada gerçekten ilk günkü heyecanımı hissediyorum. Birçok sanatçı dostum bu gece konserime katıldı. Harbiye’yi tamamen dolduran sevenlerimin ilgisinden çok memnunum. Herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Murat Boz, ülkemizin en önemli konser mekanlarından Harbiye Açıkhava sahnesine yoğun ilgi gösteren binlerce müziksevere, şarkıları, geceye özel tasarlanmış şık kostümleri ve muhteşem danslarıyla adeta rüya gibi bir gece yaşattı.

BENİ ANNEM KEŞFETTİ

Kendisinin müzikal yolculuğuna başlamasının annesi Ayşe Nedret Boz sayesinde olduğunu açıklayan usta sanatçı, sahneden inerek, performansını en ön sırada izleyen annesinin elini öptü ve kendisine sarıldı. Tüm Harbiye’ye duygusal anlar yaşatan Boz, “Beni annem bir şarkıyla keşfetti. O olmasaydı müzisyen olmazdım. Annemin beni keşfettiği şarkı Kayahan Usta’nın ‘Yemin Ettim’ şarkısıdır. Bu şarkı senin için anneciğim.” dedi ve bu kült eseri seslendirerek müzikseverlere duygulu anlar yaşattı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Yaklaşık iki buçuk saat süren konserde Boz, unutulmaz bir sahne performansına imza atarken, zaman zaman sevenleriyle sohbet etti ve esprileriyle de gönülleri bir kez daha fethetti. Binlerce müziksever Murat Boz’un sahne performansını dakikalarca

ayakta alkışladı.