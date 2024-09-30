Murat Başaran'ın 1 milyon mutluluğu

Popçu Murat Başaran, önceki akşam Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel’de sahne aldı.



Son şarkısı ‘Çoğu Gitti Azı Kaldı’ ile büyük bir beğeni toplayan Murat Başaran, repertuvarında yeni şarkısına da yer verdi. Daha önce Azer Bülbül’ün seslendirdiği ‘Çoğu Gitti Azı Kaldı’yı coverlayarak, şarkıya yeni bir yorum kazandıran Başaran, dinleyenlerden tam not aldı. Başaran, seyircinin isteği üzerine şarkıyı 3 kez seslendirdi.



Sahne sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Başaran, “Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi. Güzel yorumlar aldığını ifade eden Başaran, “Şarkımız 6 günde 1 milyona yaklaştı. Dinleyenler tarafından beğenildi. Eski şarkıları coverlayınca hakkını vermek lazım. Yorumları okuyunca gerçekten gurur duyuyorum.



Çok güzel yorumlar geliyor. Bir iş yapacaksan yap tam yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Aldığımız yorumlara göre güzel yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu. Başaran, “Böyle bir başarıyı bekliyor muydunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Açıkçası beklemiyordum. Biraz korkuyordum. Ben popçuyum tarzım değil. Bir de ‘Popçu İtalyan Türk’ten dinleyelim bunu’ diyorlar. Bana eskiden çok yazıyorlardı böyle “İtalyan’a benziyorsun.’ diye.”



AREMBİ DİNLEMEYİ SEVİYORUM

Murat Başaran, “Popçular arasında beğendiğiniz birisi var mı?” sorusuna “Buray’ı beğenerek dinliyorum” diye yanıt verdi. Her tarzda müzik dinlemeyi sevdiğini söyleyen Başaran, bazı arembi sanatçıları eleştirdi.



Türk gelenek ve göreneklerin dışına çıktıklarını söyleyen Başaran, “Arembi dinlemeyi seviyorum. İyi şarkıların yanında kötü şarkılar da var. Türk gelenek ve göreneklerine göre yetişmiş insanlarız. Adam diyor ki ‘Kızı kaldırdım, akşam bara attım, bilmem ne yaptım’ falan. Bizim örf ve adetlerimize uymayan şarkılar. Biraz daha dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.