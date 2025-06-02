Murat Başaran'dan transparan kıyafet yorumu

Ünlü popçu Murat Başaran, önceki akşam Ataşehir Vanoz’da sahne aldı. Murat Başaran’ı sahne aldığı mekânda sanatçı dostları Baha, Ahmet Selçuk İlkan, Asena, Lara, Beste Açar gibi isimler de yalnız bırakmadı. Sanatçı dostlarını tek tek sahneye davet eden Başaran’ın sahnesinde adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Müziğin bir an olsun susmadığı mekânda, gece geç saatlere kadar eğlence tavan yaptı.

BABALAR GÜNÜ’NE ÖZEL ŞARKI

Murat Başaran sahne öncesi kameraların karşısına geçti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başaran, yeni bir şarkı müjdesi verdi. Eşi Ayten Öztürk’ün geçtiğimiz yıllarda kaybettiği babasına ithafen yazdığını şiiri, bestelediğini söyleyen Murat Başaran, “Babam” adını verdikleri şarkının 15 Haziran Babalar Günü’nde çıkacağını söyledi. Şarkının sözlerini yazan Ayten Öztürk, “Olan duygularımı yazdım. Murat’ta babama olan düşkünlüğümü bildiği için inanılmaz duygulu bir müzikle taçlandırdı. Bana çok güzel bir hediye oldu” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN KALICI OLMAK

Murat Başaran, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında olan Mert Demir’in başarısını konuştu. Demir’in tarzını başarılı bulduğunu ifade eden Başaran, “Tarzı güzel ama önemli olan devamının gelmesi. Hep beraber takip ediyoruz fakat ne kadar sürdüreceğini göreceğiz. Eğer bu yaratıcılığını devam ettirebilirse kalıcı olur. Ettiremezse iki ay sonra unutulur gider. Öyle olsun istemem çünkü yetenekli buluyorum” dedi.

TRANSPARAN KIYAFET YORUMU

Sahne performansları kadar sanatçıların sahne kıyafetlerinin de çok konuşulduğunun hatırlatıldığı Murat Başaran, “Siz sahnede hiç transparan kıyafet giyer misiniz?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: “Daha önce bir klibimde giymem için gömlek yaptılar memelerim gözüküyordu. ‘Biz Anadolu erkeğiyiz, giyemem, transparan yani’ dedim. Önünü kapattırdım. Ben tasvip etmiyorum. Biraz gelenekçiyiz”



ŞARKICI DEĞİL ŞOV KADINIYIM

Eski oryantal Asena, Murat Başaran’ın sahnesini izlemeye gelen ünlü isimler arasındaydı. Sahneleri bırakan Asena, yıllar sonra gecede mini bir oryantal şov yaptı. Eşi Hasan Dede’den “İzninle oynayabilir miyim kocacığım” diyerek izin alan Asena, eski günlerini aratmadı. Kendisini izleyenleri mest eden Asena, dans şovu sonrası salondan büyük alkış aldı. Kendini şov kadını olarak lanse eden Asena, “Ben sahne, şov kadınıyım. İnsanlar beni izlerken sadece dansımı değil benim mimiklerimi, birisine sataşmamı seviyorlar. Sevdikleri şeyi getireceğim” diye konuştu. Daha önce bir şarkı yapan Asena, yeni şarkının hazırlıklarına başladığını da sözlerine ekledi.

ROMANTİK GECE

2015 yılında aramızdan ayrılan Kayahan’ın kendi gibi müzisyen olan kızı Beste Açar, yeni sevgilisi İsmail Aslan ile Murat Başaran’ın sahnesinde ortaya çıktı. Şubat ayından beri birlikte olan ikili, şarkılar eşliğinde romantik bir gece yaşadı.