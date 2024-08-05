Murat Başaran: Asla etek giymem ve oje sürmem

Murat Başaran, son dönemdeki “Etek ve oje polemiğine dahil oldu. Başaran, muhabirlerin “Siz Etek giyip oje sürer misiniz?” sorusuna “Asla etek giymem, asla oje sürmem. Erkek biraz erkek gibi olmalı. Bizim Anadolu erkeğinin biraz ağırlığı var. Onu her zaman taşımak isteriz” diye cevap verdi.

Sevilen şarkıcı Murat Başaran, önceki aksam Kıbrıs The Arkın İskele Hotel’de sahne aldı. ‘Aşk şarkılarının adamı’ olarak bilinen Murat Başaran, bu kez sahnesinde ağırlıklı olarak hareketli şarkılara yer verdi. Azer Bülbül’ün ‘Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısını ilk kez sahnede seslendiren Başaran, seyirciden tam not aldı.



GÜNDEME GELMEK İÇİN ABSÜRT ŞEYLER YAPANLAR VAR

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Başaran, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Profesyonel anlamda 24 yıldır müzik piyasasında olan Başaran, “Sizi hiç başka sanatçılarla polemik yaşarken görmüyoruz. Bu bir tercih meselesi mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hep uzun vadeli yatırımlar yaptım kendime. Daha yeniydim o zamanlar bana diyorlardı ‘Şuna şunu söyle, buna bunu söyle’ diye. ‘Beğendiğim bir sanatçıya neden onu söyleyeyim’ diyordum. Hal ve hareketini beğenmediğim sanatçılar da var. Gündeme gelmek için absürt şeyler yapan da var. Bunları çok tercih etmiyorum. Hep ailemle, sanatımla, şarkılarımla, bestelerimle gündeme gelmeyi daha çok tercih ediyorum.”



ERKEK BİRAZ ERKEK GİBİ OLMALI

Murat Başaran’a son dönemde gündemden düşmeyen etek giyip oje süren sanatçılar soruldu. Başaran, muhabirlerin “Bazı sanatçılar etek giyip oje sürüyor. Siz böyle bir şey yapar mısınız?” sorusuna “Gündeme gelme çabası. Yakışıyorsa bilemem. Bir kere bacaklarına bakmak lazım düzgün mü diye. Yıllarca top oynadım. Bacaklarım yamuk bir kere. İskoçya’da yaşasam da o eteği giymezdim. Asla etek giymem, asla oje sürmem. Erkek biraz erkek gibi olmalı. Bizim Anadolu erkeğinin biraz ağırlığı var. Onu her zaman taşımak isteriz. Gelenek ve göreneklerimiz var. Her gördüğümüzü alırsak ne geleneklerimiz kalır ne adetlerimiz. Bunlara sahip çıkmak lazım” diye yanıt verdi.



AREMBİ VE RAP SANATÇILARA ELEŞTİRİ

Murat Başaran, arembi ve rap sanatçıları da eleştirdi. Şarkıların örf ve adetlerden uzak olduğunu söyleyen Başaran, “Bazı şarkılara bakıyorum arembi, rap müzikle uğraşanlar. O kadar şey sözler var ki. ‘Kızı attım, bilmem ne yaptım’ diye. Onun da kız kardeşi var. Bu şarkıları yazarken düşüneceksin. Daha saygı, bizim örf ve adetlerimize uygun bir şekilde yapmak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



İKİ PASTA BİRDEN KESTİ

Yeni yaşına giren ünlü şarkıcı, iki pasta birden kesti. Bir pastayı doğum günü olan küçük bir hayranıyla kesen Murat Başaran, diğer pastayı eşi Ayten Öztürk ile birlikte kesti. Normalde doğum gününün 26 Temmuz olduğunu ifade eden şarkıcı, “Rahmetli annemin ölüm yıldönümü ile çakıştığı için eşim Ayten’de kutlamak istemedi. Araya gün koyalım dedik bugün yaptık.

Aslında yarın kutlamayı düşünüyordum bana sürpriz oldu. Bugün arkadaşımın kızının da doğum günüydü. Birlikte kutladık” dedi.