Murat Acar 10. yıl defilesiyle podyumu çiçeklendiriyor

Ünlü tasarımcı Murat Acar’ın “Florasion” temalı 10. Yıl özel koleksiyonu muhteşem bir defileyle görücüye çıkıyor.

40 parçadan oluşacak özel kapsül koleksiyon için İzmir’in en büyülü yerlerinden Edward Whittall Köşkü özel olarak hazırlandı. Ünlü koreograflar Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın hazırlayacağı muhteşem defilede Özge Ulusoy, Şevval Şahin ve Sezgi Sena Akay podyuma çıkacak. 

Özge Ulusoy, Murat Acar’ın koleksiyonu için heyecanını dile getirirken, “Son zamanlarda giydiğim en farklı tasarım olacağını düşünüyorum.  Kendimi bu köşkün büyüleyici atmosferinde adeta çok özel hissedeceğime inanıyorum” derken Şevval Şahin New York’tan bu defile için tatilini yarıda bırakıp geleceğini dile getirdi. 

Kariyerinin 10. Yılı için hazırladığı defilesinin heyecanını yaşayan Murat Acar, “10. Yılımızda çiçeklenmeyi istedik. Bu kreasyonu sunmanın gururunu yaşıyoruz. 6 aydır bu defile için çalışıyoruz” dedi.

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