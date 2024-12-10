Müjde Uzman 'Kızılcık Şerbeti'ne dönüyor mu? Yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama!

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Yapımcı Faruk Turgut oldu. Turgut, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

MÜJDE UZMAN’IN KIZILCIK ŞERBETİ’NE DÖNME ŞANSI YOK

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Turgut “Müjde uzman bizim hikayede öldü bu sebeple geri dönme şansı yok. Problem yaşamışsınız, sorun yaşamışsınız meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz bir oyuncuyla ilgili gitti denedi olmadı bir daha geri gelsin demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur. Bu diziye olan inancını hâlâ koruyan oyuncular diziye hala devam ederken, diziyi terk edip başka diziye gidiyor olması sonra da oranın olmamasından sonra geri dönmeyi düşünmesi ki onunda döneceğini sanmıyorum. Çok hoş ayrılmadık onun için de sıkıntılı bir durum. Geri dönme şansı yok olamaz yani’’ dedi.

SETTAR TANRIÖĞREN’İN APO KARAKTERİ İÇİN ROLE İNANADIRICILIĞI AHMET MÜMTAZ TAYLAN’A GÖRE DAHA YÜKSEKTİ

Faruk Turgut sözlerine şöyle devam etti ‘’Settar ağabeyden başka etkili Apo olmazdı. Gerçi Ahmet Mümtaz şimdi onu aratmıyor ama Settar abinin daha mülayim tavrı bir durusu vardı. Role karşı inandırıcılık açısından Settar abi daha farklı pozisyon çizmişti. Ahmet Mümtaz biraz sert bir mizaçta reaksiyonları ve vücutları biraz daha sert olduğu için ilk başlarda biraz acabalar oldu ama süreç içerisinde seyirci de Ahmet Mümtaz’a gayet alıştı ve sevdi.’’

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YÖNETMENİ KETCHE İLE YOLA DEVAM EDİYORUZ. ANCAK GELECEK SEZON OLMAYACAK

Aslı Şafak’ın Yönetmen Ketche’nin diziden ayrıldığına dair söylentileri sorması üzerine Faruk Turgut ‘’Ketche devam ediyor. Zaman zaman her sette sıkıntılar olabiliyor önemli olan o problemleri pozitif yaklaşıp çözme odaklı davranmanız. Şu anda da bir problemimiz yok devam ediyor. Hazirana kadar devam ediyoruz. Ketche sinema filmi çekecek Kızılcık Şerbeti devam ederse önümüzdeki yıl bizimle olmayacağı da kesin’’ dedi.

NURİ BİLGE CEYLAN’I DEĞİL, ZEKİ DEMİRKUBUZ’U TERCİH EDERİM

Faruk Turgut, sözlerine şöyle devam etti ‘’ Türkiye’de çok iyi yönetmenler var. Cannes’da ödül alan yönetmenimiz var. Nuri Bilge Ceylan’a şimdi kim ne diyebilir? Kendi dalının bir numarası çok da başarılı’’ demesi üzerine Aslı Şafak’ın ‘’Sizin için de bir numara mı?’’ sorusuna cevabı ise şöyle oldu. ‘’ Hayır değil benim için değil. Ben o tarz sinemadan hoşlanan biri değilim. Ben daha dinamik daha meselesi olan filmlerden yanayım. Onun resim boyutu daha önde. Fotoğraf çok daha etkili ve önde. Polemik olacak ama Zeki Demirkubuz’u daha çok tercih ederim. Zeki yeşilçam kökenli ve dramaya yakın olduğu için ve her filminin bir meselesi olduğu için Zeki’nin filmlerini daha çok tercih ediyorum’’ dedi.

INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISINA BAKARAK OYUNCU SEÇMEM

Turgut, sözlerine şöyle devam etti ‘’ Instagram takipçi sayısına bakarak oyuncu seçmem. Türkiye’nin en iyi castlarını yapan yapımcılardan biriyim. Benim için başta olan oyuncunun yeteneği ve becerisi’’