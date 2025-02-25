Müjde Ar trafik kazası geçirdi! Hastaneden açıklama geldi!

Müjde Ar, trafik kazası geçirdi. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.



Sanatçı Müjde Ar'ın sağlık durumuyla ilgili Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun şu açıklamayı yaptı: "Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi'ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir."