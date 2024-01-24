Müge ile Gülşen, adli süreci başlattı

2.Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülsen Yüksel Salt haklarında ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili adli süreci başlattı. ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hakaret ve iftira' suçlarının işlendiği gerekçesiyle Avukatları Çağlayan Fikri Haklar Eski Hakimi Avukat Mustafa Akkuş ve Avukat Ergin Akçay aracılığıyla Çağlayan Adliyesi’ne gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan iki gazeteci yaptıkları açıklamada “İlk adımı attık ve hakkımızda dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hukuki olarak hesap soracağız” dedi.

Avukatları, Çağlayan Fikri Haklar Eski Hakimi Avukat Mustafa Akkuş yapmış olduğu açıklamada; Müvekkillerimiz, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyerleri boyunca birçok başarı elde etmiş, prestijli ödüllerle ödüllendirilmiş ve Türkiye'nin en çok izlenen magazin programını 18 yıl boyunca birlikte sunmuşlardır. Ancak, müvekkillerimizin isimlerini kullanmak suretiyle takipçi arttırma derdindeki “şöhret hastalığı”na tutulmuş kendini youtuber olarak tanıtan kişi ya da kişilerin gerçeklerle alakası olmayan itham ve iddialarda bulunmasının, kişisel sayfalarda bu asılsız iddiaların paylaşılmasının, müvekkillerinin şeref ve haysiyetlerini zedelediğini, kişilik haklarını hedef aldığını, kişisel ve aile huzurlarına tehdit teşkil eden yorumlara sebebiyet verdiğini, söz konusu hukuka aykırı ve şuç teşkil eden eylemlere Türk Yargısınca gerekli cezanın verileceğine inancının tam olduğunu belirtti. Çağlayan Fikri Haklar Eski Hakimi Avukat Mustafa Akkuş açıklamalarında; önlerine koydukları bir kamera ile kendilerini youtuber olarak tanıtan kişi ya da kişilerine, özenti paylaşımlarla toplumun etik değerlerini hedef aldığını, özellikle tanınmış kişiler üzerinden haysiyet cellatlığına soyunan bu kişi ya da kişilerin hukuk devleti sınırları içerisinde cezalandırılması ve bu özenti hayatlara son verilmesi gerektiğinin altını çizerek müvekkillerine yönelik bu karalama kampanyası, iftira ve hakaretleri gerçekleştirenlere karşı her türlü hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.