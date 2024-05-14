Mücevherde ustalığımız ve tarihi tekniklerimiz "Pırıltılı Miras" ile tüm dünyada parlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanında, sektörün öncü kurumlarının da bir araya gelerek desteklediği ve Dünya Mücevherciler Konfederasyonu Başkanı Gaetano Cavalieri’nin onur konuğu olduğu "Pırıltılı Miras" projesinin lansmanı Türk ve İslam Eserleri Müzesinde yapıldı. Projenin içeriği ve hedefleri katılımcılara Aylin Gözen ve Öznur Yakın tarafından anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen davetlilere bu özel projeyi desteklediklerini ve proje sonuçlarını Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirmeyi planladıklarını belirtti. Ardından sırasıyla; İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, İstanbul Sanayi Odası meclis üyesi İlyas Gençoğlu, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve onur konuğu Dünya Mücevherciler Konfederasyonu Başkanı CIBJO Gaetano Cavalieri söz aldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın projeyle ilgili: “Türkiye, Anadolu bölgesinde bulunan ilk taşlarla yapılmış bilekliklerden başlayarak, günümüzdeki yüksek teknolojiyle üretilen mücevherlere kadar dünya çapında önemini korumuştur. Projeyi oluşturan ekibe de sektörümüzün Türkiye'de ve yurtdışında markalaşmasına katkı sağlayacak bu projede başarılar diliyorum.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Onur konuğu Dünya Mücevherciler Konfederasyonu Başkanı CIBJO Gaetano Cavalieri ise, mücevherin taşıdığı anlamı güçlendirecek bu projenin tüm dünya için önemli bir çalışma olacağını vurgulayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve proje sahiplerine başarılar diledi.

Aylin Gözen bu topraklardaki mücevherin sadece değerli taşlardan ve metallerden oluşmadığını, aynı zamanda önemli tarihi ve kültürel mesajları da taşıdığını belirtti. “Pırıltılı Miras’ın, bir araştırma, yayın ve özel sergiler projesidir. Bu proje sayesinde kuyumculuğun ilk çağlara uzanan tarihi ve geçmişten günümüze üreticileriyle, perakendecileriyle il il mücevher haritası ortaya çıkarılarak duyurulacaktır.” dedi. Öznur Yakın da Pırıltılı Miras projesiyle incelenen şehrin mücevher tarihini ve geleneksel tekniklerini ele alarak, proje UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine aday göstermeyi hedeflediklerini belirtti.