Mücevher İhracatçıları Birliği Tarafından İhracatın Liderleri ve Tasarım Yarışması ödülleri verildi

IJS Istanbul Jewelry Show, 18 Nisan 2025 Cuma günü iki önemli ödül törenine ev sahipliği yaptı.

(Jüri üyeleri)

2024 yılında en yüksek ihracat yapan firmalar ödüllerini alırken; 15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarımın sunulduğu bir defile gerçekleştirildi ardından ilk 3'e giren tasarımlar ödülleriyle buluştu.

(15.Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması 1.Damla Mermerci- MİB Başkan Yardımcısı Gürkan Merim- Cemil Şenol)

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından her yıl düzenlenen ‘İhracatın Liderleri Ödül Töreni’ ve ‘15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması Ödül Töreni’ İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. IFM ana fuayede gerçekleştirilen ödül töreninde, önce 2024 yılında en yüksek ihracata imza atan ihracatçı firmalar sahneye çıktı. Daha sonra da Mücevher Tasarım Yarışması’nda dereceye giren ilk 10 tasarım defilede sergilendi.

(15.Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması 2.Ceren İncedursun-Armağan Vurdu)

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner, ödül töreni açılış konuşmasında: “Ülkemizin ihracatına değer katan firmalarımızı gönülden kutluyorum. Bu yıl 15’inci kez düzenlediğimiz ve her geçen yıl daha da zenginleşen kıymetli yeteneklerimizin katıldığı Mücevher Tasarım Yarışması’na büyük emek veren tasarımcılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

(15.Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması 3. Sena Nur Çetinkaya- Hüseyin Şaşmaz)

İHRACATIN LİDERLERİ ÖDÜLLERİNİ KAZANDI

İhracatın Liderleri Ödül Töreninde Bijuteri, Gümüşten Mamul Mücevherat, Pırlantalı Mücevherat ve Altından Mamul Mücevherat kategorilerinde ilk 3’e giren firmalar ödüllerinin sahibi oldular.

(15.Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması İlk 3'te Ödül Alan Yarışmacılar)

Bijuteri kategorisinde birincilik ödülünü Osman Kaya, ikincilik ödülünü Yeni Pazarlar E-Ticaret Hizmeti, üçüncülük ödülünü Antik İstanbul Gümüş Hediyelik Eşya temsilcileri, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner’in elinden aldı.

(Altından Mamul Mücevherat Kategorisinde 1.Ahmet Emin Ahlatçı- Mib Başkan Vekili Ayhan Güner- 3.Aycan Oktaylar)

Gümüşten Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü İpekyolu Kıymetli Taşlar, ikincilik ödülünü Antik Gümüş İstepan Balık, üçüncülük ödülünü Özcan Gümüş Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Talay’ın elinden aldılar.

(Bijüteri Kategorisinde 1.Osman Kaya MİB Başkan Vekili Ayhan Güner- 2.Ferhat Önel- 3. İrfan Atabey)

Pırlantalı Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü Zen Pırlanta, ikincilik ödülünü Belbak Hediyelik Eşya, üçüncülük ödülünü de Miaden Mücevherat İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık’ın elinden aldılar.

(Gümüşten Mamul Kategorisinde 3.Mustafa Özcan-2. Özkan Güngör-MİB YK Üyesi Bilal Talay)

Altından Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü Ahlatçı Kuyumculuk, ikincilik ödülünü Arpaş, üçüncülük ödülünü de Oro İstanbul Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner’in elinden aldılar.

(Pırlantalı Mücevherat Kategorisinde 3.Salim Yavuz- İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık- 2. Zeki Belbak-1.Mehmet Diribaş)

YETENEKLİ TASARIMCILAR, 15. ULUSLARARASI MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLERİNİ ALDI

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 15’incisi düzenlenen Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananlar da ödüllerini aldı. Bu yıl 'Efsaneler' temasıyla binlerce yıllık efsanelerden ilham alan tasarımların yer aldığı yarışmaya rekor sayıda başvuru gerçekleşmişti. Başvuran 320 ulusal ve uluslararası tasarımcının eserleri jüri tarafından tek tek incelendi.

(15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması Ödül Töreni Genel)

Finale kalan 10 tasarım arasından birincilik ödülünü, Fora Gold sponsorluğunda hayata geçirilen ‘Aşk-ı Lale' adlı tasarımıyla Damla Demirci Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Merim’in elinden aldı. Milan Kuyumculuk tarafından hayata geçirilen Zümrüdüanka adlı tasarımıyla Ceren İncedursun ikincilik ödülünü İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu’nun elinden alırken; Köşker Gold sponsorluğunda gerçekleştirilen Turna adlı tasarımıyla Sena Nur Çetinkaya da üçüncülük ödülünü Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şaşmaz’ın elinden aldı. Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL, üçüncüsü ise 50.000 TL ödül kazandı. Ayrıca, ilk 10’a giren finalistler 5 gram altın ödülünün sahibi oldu.