MUBI Temmuz programı açıklandı

Temmuz ayının dikkat çeken yapımları arasında, yıllar sonra Güney Kore’ye dönen genç bir kadının yolculuğunu Y kuşağının ruhunu yakalayarak ekrana taşıyan SEUL’A DÖNÜŞ, 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde gösterildiğinden beri merakla beklenen Soner Caner imzalı MUKAVEMET ve Maggie Gyllenhaal’a ilk yönetmenlik denemesinde 3 Oscar adaylığı getiren KARANLIK KIZ öne çıkıyor. Ömer Kavur retrospektifinin son iki filmi GECE YOLCULUĞU ve GİZLİ YÜZ’ün yanı sıra, Kemal Sunal’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle seyirciyle buluşan Zeki Ökten'den KAPICILAR KRALI ve DÜTTÜRÜ DÜNYA ise sinema tarihimizin farklı dönemeçlerine uzanan nostaljik yolculuklar vadediyor.

Aİ / EO

(Jerzy Skolimowski, 2022)

Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin 2022’de Cannes’dan Jüri Ödülü’yle dönen filmi Aİ, bir eşeğin insanlarla ilişkisini üzerinden günümüzde geçerli pek çok meseleye ayna tutuyor. Hüzünlü bir eşeğin gözlerinden dünyaya bakan film, Robert Bresson’un 1966 tarihli klasiği Rastgele Balthazar’a bir güzelleme niteliği taşıyor. Oscar adaylığı bulunan bu çağdaş masalın başkarakteri olan eşek için Skolimowski şöyle diyor: “Eşekler yumuşak, narin, saygılı, kibar, sadık canlılar. Ânı dibine kadar yaşıyorlar. Asla kendilerini beğenmiş değiller, mükemmel oyuncular.”

SEUL’A DÖNÜŞ / RETOUR À SÉOUL

(Davy Chou, 2022)

Yönetmen Davy Chou’nun ilk filmi SEUL’A DÖNÜŞ, 2022’de Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yaptı. Kore ile Fransa kültürleri arasında sıkışan kimliğini anlamlandırıp kendini bulmaya çalışan Freddie’nin yolculuğu üzerinden aileyi ve ailenin sebep olduğu hayalkırıklıklarını ele alan bu acı-tatlı dram, neon ışıklarıyla aydınlanan olağanüstü bir şehir portresi çizerken, Y kuşağının hayata bakışını da yansıtıyor. İlk kez beyazperdede boy gösteren sanatçı Park Ji-min’in başrol performansı, filmin en dikkat çekici yanlarından biri.

MUKAVEMET

(Soner Caner, 2022)

Soner Caner‘in hem yazıp hem yönettiği MUKAVEMET, kesintisiz tek plan olarak çekilen Türkiye yapımı ilk film olmasıyla dikkat çekiyor. Prömiyerini 41. İstanbul Film Festivali‘nde yapan ve Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale için yarışan film, Selahattin Paşalı ve Ece Çeşmioğlu’nun başarılı performanslarıyla izleyiciyi bir suç, dram ve korku üçgeninin içine çekiyor. Psikolojik gerilim tonunda ilerleyen film, hayatında her anlamda köşeye sıkışmış gibi hisseden bir gencin geçirdiği cinnet sonucunda şoke edici bir olayın faili oluşunu anlatıyor.

KARANLIK KIZ / THE LOST DAUGHTER

(Maggie Gyllenhaal, 2021)

Dünyaca ünlü İtalyan yazar Elena Ferrante’nin romanından uyarlanan KARANLIK KIZ, başarılı performanslarıyla tanınan oyuncu Maggie Gyllenhaal’un ilk yönetmenlik denemesi. Gündelik yaşamda görünmez hale gelen kadınlık deneyimlerine eğilen ve anneliğe dair sahici bakışıyla insan ruhunun karanlık köşelerini keşfe çıkan film, incelikli ve katmanlı bir anlatı sunuyor. Yıldız oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren film, Olivia Colman’a En İyi Kadın Oyuncu, Jessie Buckley’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Maggie Gyllenhaal’a ise En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar adaylığı getirdi.

MUBI Temmuz Ayı Programı

1 Temmuz Aİ / EO (Jerzy Skolimowski, 2022)

2 Temmuz Yara (Onur Güler, 2020)

3 Temmuz Kapıcılar Kralı (Zeki Ökten, 1976)

4 Temmuz Irma Vep (Olivier Assayas, 1996)

5 Temmuz Soğuk Savaş / Cold War (Paweł Pawlikowski, 2018)

6 Temmuz Saf Bir Ruh / Un Pur Esprit (Mia Hansen-Løve, 2004)

7 Temmuz Seul'a Dönüş / Retour à Séoul (Davy Chou, 2022)

8 Temmuz Fırtına / Bahoz (Kazım Öz, 2008)

9 Temmuz Yağmurdan Önce / Pred Doždot (Milcho Manchevski, 1994)

10 Temmuz Gece Yolculuğu (Ömer Kavur, 1987)

11 Temmuz Katliam / Kinatay (Brillante Mendoza, 2009)

12 Temmuz Neruda (Pablo Larraín, 2016)

13 Temmuz Kör Talih / Przypadek (Krzysztof Kieślowski, 1987)

14 Temmuz Elly Hakkında / Darbareye Elly (Asghar Farhadi, 2009)

15 Temmuz Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi (Emre Akay, Hasan Yalaz, 2007)

16 Temmuz Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor / Loong Boonmee Raleuk Chat (Apichatpong Weerasethakul, 2010)

17 Temmuz Ajami (Scandar Copti, Yaron Shani, 2009)

18 Temmuz Sieranevada (Cristi Puiu, 2016)

19 Temmuz Rude Boy (David Mingay, Jack Hazan, 1980)

20 Temmuz Konuşma (Volkan Girgin, 2020)

21 Temmuz Mukavemet (Soner Caner, 2022)

22 Temmuz Geliş /Arrival (Denis Villeneuve, 2016)

23 Temmuz Elveda Berlin / Tschick (Fatih Akın, 2016)

24 Temmuz Rauf (Barış Kaya, Soner Caner, 2018)

25 Temmuz Brazil (Terry Gilliam, 1985)

26 Temmuz Gizli Yüz (Ömer Kavur, 1991)

27 Temmuz Herkes Jeanne’ı Sever / Tout le monde aime Jeanne (Céline Devaux, 2022)

28 Temmuz Karanlık Kız / The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal, 2021)

29 Temmuz Saul'un Oğlu / Saul Fia (László Nemes, 2015)

30 Temmuz Hepimiz İçin 9/8'lik Bir Dövüş (Gizem Aksu, 2022)

31 Temmuz Düttürü Dünya (Zeki Ökten, 1988)