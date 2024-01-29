MUBI şubat seçkisinin öne çıkan filmleri

GÜVENLİ BİR YER / SIGURNO MJESTO

(Juraj Lerotić, 2022)

Juraj Lerotić, gösterildiği her festivalde büyük yankı uyandıran ilk uzun metrajlı filminde, ailesinin yaşadıklarından yola çıkarak akıl sağlığına dair iz bırakan bir öykü anlatıyor. Saraybosna Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu dahil beş ödül birden kazanan ve geçtiğimiz yıl Hırvatistan’ı Oscar yarışında temsil eden film, 24 saatlik bir süre içerisinde gerçekleşen ve sağlık sisteminden polise pek çok kurumu içine alan bir trajediyi beyazperdeye taşıyor. Filmde, intihar girişiminde bulunan Damir’i korumak isteyen ailesinin onu kendilerince güvenli, şefkat dolu bir yere ulaştırmaya çalışırken hayatlarının kökten değişmesi anlatılıyor.

DÜŞLER, TUTKULAR VE SUÇLAR / THE DREAMERS

(Bernardo Bertolucci, 2003)

Başrolleri paylaşan Eva Green, Louis Garrel ve Michael Pitt’in kariyerlerinde bir dönüm noktası teşkil eden DÜŞLER, TUTKULAR VE SUÇLAR, 20. yılına özel yenilenmiş kopyasıyla MUBI’ye geliyor. Bernardo Bertolucci, Paris’te ‘68 döneminin çalkantılı atmosferini evin içinde cinsel özgürlüğünü keşfeden üç gencin gözünden anlatırken, bir yandan da sinema tarihine ve Fransız Yeni Dalgası'na saygı duruşunda bulunuyor. Sokaklarda toplumsal değişimin ateşi yanarken bir eve kapanıp bireysel düşleri kovalamayı sorgulayan, cesur ve cüretkâr bir Bernardo Bertolucci filmi.

MULHOLLAND ÇIKMAZI / MULHOLLAND DR.

(David Lynch, 2001)

Sinemanın gördüğü en özgün zihinlerden David Lynch’in pek çoklarına göre başyapıtı, aynı zamanda 2000’lerin en önemli filmlerinden biri. Freudyen çözümlemelerle dolu, klasik anlamda olay örgüsünün bulunmadığı, zaman ve mekan kavramlarının birbiri içinde kaybolduğu, David Lynch’e özgü bir klasik olan film, rüyalar şehri Los Angeles’ı kapkaranlık bir labirente; Hollywood’u ise bir kâbus mekanına çeviriyor. Naomi Watts ve Laura Harring’in muhteşem performanslarıyla akıllarda yer edinen film, rüyaların ve gerçekliğin iç içe geçtiği bir hayal perdesini beyazperdeye taşıyor.

DİRLİK DÜZENLİK

(Nesimi Yetik, 2020)

Nesimi Yetik’in, Antalya Altın Portakal Festivali’nde üç başrol oyuncusu Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy ve Betül Esener’e Cahide Sonku Ödülü getirmiş olan filmi DİRLİK DÜZENLİK, farklı yaş gruplarından üç kadının öyküsünü anlatıyor. Erkek figürünün nerdeyse var olmadığı, yaşlı bir kadınla iki yetişkin kızının kendi aralarında kurdukları dünyayı anlatan film, üç kadın arasındaki sevgi-nefret ilişkisini ve duygusal gelgitleri incelikle betimliyor. DİRLİK DÜZENLİK’in yanı sıra, Nesimi Yetik’in 2007’de Berlin Film Festivali’nden ödülle dönen kısa filmi ANNEM SİNEMA ÖĞRENİYOR da şubat ayında MUBI’de gösterimde olacak.

ZOMBİLERİN ŞAFAĞI / SHAUN OF DEAD

(Edgar Wright, 2004)

İngiliz sinemasının yıldızlarından Edgar Wright’ın “Cornetto Üçlemesi” olarak anılan filmlerinin ilki ZOMBİLERİN ŞAFAĞI, korku ve komedi türlerinin en güzel kesişimlerinden birini sunuyor. Popüler kültür göndermeleri, hınzır mizahı ve hiç bitmeyen bir tempoya sahip kurgusuyla tüm dünyada geniş kitlelere ulaşan filmde, Londra’yı zombilerin bastığı bir senaryoda hayatındaki hiçbir şey yolunda gitmeyen Shaun’un sevdiklerini kurtarmak isterken ortalığı birbirine katması anlatılıyor. Üçlemenin diğer filmi SIKI AYNASIZLAR (Hot Fuzz) da şubat ayında MUBI’ye konuk oluyor.

AŞK VE GURUR / PRIDE & PREJUDICE

(Joe Wright, 2005)

Jane Austen’in ölümsüz klasiği, İngiliz sinemasının günümüzdeki en önemli yönetmenlerinden Joe Wright’ın elinde taze bir bakış kazanıyor. 4 dalda Oscar adaylığına sahip film, George dönemi İngilteresinde beş kız kardeşin evlilik, aşk ve ahlaki değerleri sorguladığı anları beyazperdeye aktarıyor. Lizzy rolünde kariyerinin en önemli performanslarından birini çıkaran Keira Knightley de 18. yüzyılın sonlarında geçen bu dönem filmin yarattığı etkide başlıca pay sahiplerinden biri. Yine Joe Wright ve Keira Knightley’i buluşturan bir diğer film KEFARET de şubat seçkisi kapsamında MUBI’de olacak.

BURJUVAZİNİN GİZLİ ÇEKİCİLİĞİ / LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE

(Luis Buñuel, 1972)

Sinemada sürrealizm denince akla gelen ilk isim olan Luis Buñuel’in klasikleşen yapıtlarından BURJUVAZİNİN GİZLİ ÇEKİCİLİĞİ, Fernando Rey, Delphine Seyrig ve Bulle Ogier gibi usta isimlerin yer aldığı, pek çok sinemacıya ilham vermeye devam eden bir başyapıt. Hiç bitmeyen bir rüya gibi ilerleyen, her şeyin ters gittiği bir akşam yemeği masasında, bir sofranın etrafında burjuva ahlakının altını oyan, sinema tarihine geçmiş bu filmin yanı sıra, Buñuel’in filmografisinin en önemli parçalarından Gündüz Güzeli ve Arzunun Belirsiz Nesnesi de şubat ayında MUBI’de gösterimde olacak.

KIZGIN GÜNEŞ / PLEIN SOLEIL

(René Clément, 1960)

Patricia Highsmith’in klasikleşene suç romanı “Yetenekli Bay Ripley”den uyarlanan ve başrolünde Alain Delon’un yer aldığı René Clément imzalı KIZGIN GÜNEŞ, yaptığı tüm kötülüklerin yanına kâr kaldığı melek yüzlü bir şeytanın, Tom Ripley’in hikayesini anlatıyor. Yakıcı İtalyan güneşinin altında geçen bu gerilim klasiği, Fransız Yeni Dalgası ve İtalyan Yeni Gerçekçilik akımlarından da izler taşıyor. Alain Delon’un ikonik performansı yıllar sonra Anthony Minghella imzalı filmde aynı rolü canlandıracak Matt Damon’a da ilham oluyor.