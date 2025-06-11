Muazzez Ersoy yeni nesil arasındaki en beğendiği şarkıcıyı açıkladı!

Muazzez Ersoy, hafta sonu 360 Tv ekranlarında Banu Noyan'la En Moda'da, Banu Noyan'ın konuğu oldu.



Muazzez Ersoy, Banu Noyan'la , özel yaşamından modaya, günlük zevklerinden özel yaşamına, müziğe dek pek çok konuda beğenilerini dile getirdiği bir sohbet gerçekleştirdi.

CENNET'İ BEN OKUMAK İSTERDİM

Banu Noyan'ın "Ah be bunu ben söyleseydim dediğiniz şarkı var mı?" sorusuda Muazzez Ersoy, Ferhat Göçer'in seslendirdiği Cennet şarkısını okumak istediğini açıklayarak şu cümleleri kurdu: "Şans olarak bu şarkı bana gelseydi dediğim şarkılar var. Cennet vardı, Ferhat Göçer'in. Çok güzel bir parça, tabii ki isterdim böyle güzel bir şarkının bana ulaşmasını, ama her şey kısmet meselesi"

MUAZZEZ ERSOY "DERYA BEDAVACI" DEDİ

Banu Noyan'ın "Yeni nesil solistlerden en beğendikleriniz kimler?" sorusuna ise Muazzez Ersoy "Aşkın Nur Yengi'yi çok beğenirim, çok da sevdiğim arkadaşım" derken, Banu Noyan "Ama Aşkın Nur Yengi yeni nesile girmez" deyince Muazzez Ersoy "Derya Bedavacı. Çok duygulu, çok güzel, çok lezzetli okuyor" dedi.