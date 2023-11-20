Muazzez Ersoy ile Ankara’da nostalji büyüsü

Ankara Günay Restoran, önceki akşamın unutulmaz anlarına ev sahipliği yaparak Türk müziğinin dev ismini sahnesinde ağırladı.

 

Hayatımıza dokunan ölümsüz şarkıların usta ismi, Türk Sanat Müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy'un sahne aldığı gece de tam anlamıyla nostalji şöleni yaşandı. Günler öncesinden rezervasyonları hınca hınç dolan Günay’da Ersoy, performansıyla esti geçti.

Dokunaklı şarkıları “Nasıl Geçti Habersiz”, “Ya Seninle Ya Sensiz” ile Türk Sanat Müziği ziyafetiyle eski gazino günlere götüren Muazzez Ersoy, geçmişe özlem duyan müzikseverleri mest etti. Renkli repertuarı ile coşkuyu doruklara çıkaran usta sanatçı, hareketli sahne şovu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle alkış yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan klasiklerini art arda seslendirerek 2,5 saat boyunca müzik dolu bir gece yaşatan efsane sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece armağan etti.

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