Moskova’da Türkan Şoray rüzgarı

1978 yılında yönetmenliğini Ejder İbrahimov'un yaptığı Ferhat ile Şirin-Bir Aşk Masalı filminde başrol oyuncusu olarak yer alan Türkan Şoray 46 yıl sonra filmin yeniden gösterimi için onur konuğu olarak Moskova’daydı.

İzleyicilerin yoğun ilgisi ve hayranlığıyla karşılaşan Şoray sahneye çıktığı anda tüm salon tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Salonu Rusça “İyi akşamlar, değerli dostlarım” diyerek selamlayan Şoray, gerçekleştirdiği konuşmasında şiir dendiğinde, aklımıza gelen ilk ismin Nâzım Hikmet olduğunu söyleyerek Nâzım için yeniden Moskova’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şoray sözlerini şöyle sürdürdü;

“Onun şiirleri, aşkları, memleket sevgisi dev gibiydi. Ne zaman büyük ustanın mısralarına denk gelsem ben de memleketimi bir kez daha ne kadar çok sevdiğimin duygusuyla, bu aidiyetle mutlu olurum. Yaşanmış, yaşanmamış, yarım kalmış o güzel aşklarımı hatırlarım.”

Nâzım’ın dizelerinden alıntılarla dakikalarca alkışlanarak konuşmasını sonlandıran Türkan Şoray’a Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından filmin çıktığı yıl Moskova sinemalarında tanıtım olarak basılan film kartından alınmış fotoğrafın granit taşa işlendiği bir hediye takdim edildi.

Hayranlarının yoğun ilgisine karşı ilgisiz kalamayan Türkan Şoray, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Türk ve Rus katılımcıların etkinliğe gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle film Dom Kino sinemasının 600 kişi kapasiteli bir diğer salonunda aynı anda gösterime koyuldu. Yaklaşık 2000 kişinin aynı anda izlediği filme ilgi çok büyüktü.