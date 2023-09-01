Mor ve Ötesi ile düet yaptığı için eleştirilen Aleyna Tilki'den sert sözler

Aleyna Tilki, Rumelihisarı’nda görüntülendi. Yanında bulunan iki erkek arkadaşı ile dolunayı çeken Tilki ve arkadaşları flaşların patlaması ile şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tilki “Mavi Ay var bu gece. Onu kaçırmamak için çekiyoruz. Klip veya başka bir şey için değil, kendimiz için çekiyoruz” dedi. Son olarak Serdar Ortaç’ın ‘Ayrı Gitme’ şarkısını seslendiren Tilki, kendisine gelen yorumlar ile ilgili “2 senedir çıkmayı bekliyordu zaten. Doğru zamanda çıktı” dedi. Mor ve Ötesi ile yaptıkları ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısı sonrası hem Harun Tekin’e hem fe Mor ve Ötesi’ne gelen kötü yorumlar gelmişti. Yorumlarda ‘Aleyna Tilki ne alaka? Başka sanatçı mı yoktu? Aleyna ile olmamış. Sizin kaliteniz de değil.’ gibi negatif yorumlar gelmişti.



Bunu soran muhabirlere Tilki “Ben çok mutluyum. Herkes neye bakarsa onu görür. Ben de kalbimi açıp baktığım zaman hep güzel şeyler görüyorum. Sıkıntı yok. Biri senin hakkında kötü konuşmak isterse, ardındaki kötü şeylere karıştırmak ister ama biri senin hakkında iyi konuşursa, ardındaki iyi şeylere bakar. Öyle düşünüyorum" diye cevap verdi.



ÖYLE BİR ŞEY YOK

Geçtiğimiz günlerde çıkan ‘Aleyna Tilki ve arkadaşları Cihangir’deki bir otel odasında parti vermek istedi. Yüksek sesten dolayı uyarılan şarkıcı, gece sonunda oteli terk etmek zorunda kaldı’ haberlerinin hatırlatılması üzerine ise Tilki “Öyle bir şey yok. Böyle gerçek olmayan haberler çıkabiliyor. Onlar hakkında da cevaplar vermek istemiyorum” dedi.