Modellerin Aksaray çıkarması

Özge Ulusoy, Özlem Yıldız, Gizem Özdilli, Sıla Saraydemir, Ari Ünal, Merve Sude Ötkün, Yazgı Cansu Us ve Alara Yeşilöz, Aksaray çıkarması yaptı. Ünlü modeller, Emin 1974 Mağazası'nın defilesinde podyuma çıktı.



Mankenler, açılış defilesinde halk tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, defileyi ilgiyle takip etti. Ünlü modeller defile sonrası mağaza sahibi Songül Özçifçi ile podyuma çıktı.

Erkan Yılmaz'ın organizasyonuyla gerçekleşen defile, beğeni topladı. Ulusoy, "İlk kez Aksaray'a geldim. Vaktim olursa gittiğim şehirleri geziyorum. Bu sefer kısa sürdü ama 1-2 ay sonra bir daha gelip, çok gezeceğim" dedi. Valizle geldiğini söyleyen Yıldız, "Birkaç uçak değiştirerek Bodrum'a gideceğim. Üç valiz gönderdim, dördüncü valizle ben gideceğim. Turizm açısından işletmelerin zorluk yaşadığını duyuyorum" açıklamasını yaptı. Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir, Miss World için Vietnam'a gidecek. Saraydemir, "Sıkı çalışma var. 9 Ağustos'ta gideceğim. Hem heyecanlı hem de stresliyim. Bir ay kampta kalacağım" dedi. Defile için Saraydemir, "Böyle isimler yan yana olmak mutluluk verici..." diye konuştu.



Gizem Özdilli, "Girne'den geliyorum. Yine de yetişiyorum. Bodrum pahalı ama KKTC ucuz. Oraya bekliyoruz. Beş senedir orada yaşıyorum. KKTC'de çok güzel tatil yapabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

YARIŞMADAN SONRA OYUNCULUK TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRECEK

Yarışmadan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Sıla Saraydemir, "Hiç beklemediğim anda teklifler gelmeye başladı. Ne yapacağını bilemiyorsun! Şimdi yarışmaya gidip geleceğim" dedi.



Oyunculuk teklifi için model, "Çok teklif alıyorum. Dizi ve filmler uzun soluklu olduğu için yarışma etkiliyor. Yarışmadan sonra teklifleri değerlendirmeye düşünüyorum. Odağım şu an yarışma..." açıklamasını yaptı. Saraydemir, jön olarak Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit ve Kenan İmirzalıoğlu'nu beğendiğini söyledi.