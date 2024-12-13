Moda ve sanat dünyası bir araya geldi

Ahlatcı Ailesi’nin 2. kuşak üyesi, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Ateş Ahlatcı’nın kurucusu olduğu Dime Tribe, İstanbul’un önde gelen adreslerinden Arkestra’da düzenlediği özel etkinlik ile moda ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Her bir tasarımın özenle sergilendiği davette, Dime Tribe’ın özgün ve yenilikçi bakış açısı, yaratıcı enerjisi davetlilerden tam not aldı.

(BERRAK TÜZÜNATAÇ - ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ)

Moda ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin, dijital medyanın etkili fenomenlerinin katıldığı bu özel gecede, Dime Tribe’ın vizyonunu ve kültürünü pekiştiren deneyimler yaşandı. Etkinlik, Dime Tribe’ın hem kadın hem de erkek mücevherlerinin sergilendiği, yaratıcı tasarımlar ve özgün konseptlerle dolu bir atmosferde gerçekleşti. Bu özel gecede Fuzuli canlı müzik performansıyla sahne alırken, özenle kurulan davet sofrasındaki ikramların ardından DJ Nazlı Var’ın performansıyla eğlenceli anlar yaşandı.

(İLAYDA ALİŞAN - OĞULCAN ENGİN)



Ateş Ahlatcı’nın yarattığı Dime Tribe, Arkestra’da düzenlediği etkinlikte, şıklığı, sanat ve müzikle birleştirerek eşsiz deneyimlere dönüştürdü. Moda, sanat ve dijital medyadan pek çok ünlü ismin katıldığı bu gece, Dime Tribe’ın yenilikçi kimliğini ve yaratıcı yönünü kutlayan bir buluşmaya dönüştü. Dime Tribe’ın kurucusu Ateş Ahlatcı etkinlik ile ilgili şunları belirtti: “Uzun zamandır sizlerle bir araya gelmek için özenle hazırlandığımız bu davet Dime Tribe için çok özel bir dönüm noktası... Bu akşam birbirinden değerli davetlilerimizle birlikte hem tasarımı hem de özgünlüğü kutladık. Markamızın felsefesinde yer aldığı gibi herkesin kendini cesurca ifade edebileceği bir ortam yarattık. Dime Tribe’ın yaratıcı dünyasını sizlerle paylaşmak, bizi bir adım daha ileriye taşıdı.”

(ATEŞ AHLATCI)

Gece boyunca katılımcılar, Dime Tribe tasarımlarını yakından incelediler. Moda, sanat ve dijital dünyanın buluştuğu bu özel davet, markanın dünyasını, özgünlüğünü, yaratıcılığını ve etkisini gözler önüne serdi.